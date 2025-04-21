魚雷棒最快22日亮相 中職：已有廠商完成變更

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（中央社記者謝靜雯台北21日電）中華職業棒球大聯盟今天表示，已有球棒廠商新增魚雷球棒型號清單送到聯盟進行變更，經檢查後符合規則規定並完成相關手續，明天起即可使用魚雷棒比賽。

中職18日公告，經聯盟認證球棒品牌可透過變更型號清單完成相關程序後，「魚雷棒」無需重新認證就可在中職賽事使用。

根據球棒代工業者陳致維說法，「魚雷棒」特點是棒頭縮小，球棒最粗部分留在擊球甜蜜點，而傳統球棒擊球甜蜜點可能約2、3顆球範圍，容錯率較高，「魚雷棒」甜蜜點只約1.5顆球，容錯率較低，擊球須更確實，但威力變強，更考驗球員能力。

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魚雷棒今年在美職大聯盟（MLB）引起話題，部分中職球員躍躍欲試，聯盟18日公布修改後的球棒品牌認證規定，刪除「清單內容變更須重新認證」，增加經認證品牌「球棒型號增加時，需重新向聯盟提交完整型號清單，及該新型號球棒2支，每年廠商變更球棒型號清單最多僅限1次。」

根據中職官網資料，2025年經中職認證比賽用球棒23家，但根據了解，截至目前，完成變更清單程序廠商僅1家；中職明天在新莊棒球場、台南棒球場都有賽事，有機會看到魚雷球棒首度在中職例行賽亮相。（編輯：李明宗）1140421