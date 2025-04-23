威能帝7局無失分好投 助桃猿擊退雄鷹中止3連敗

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（中央社記者楊啟芳台北23日電）中職今天在台北大巨蛋賽事，樂天桃猿威能帝演出7局無失分好投，桃猿6比0擊退台鋼雄鷹，中止3連敗；另一場味全龍吉力吉撈・鞏冠單場包辦4打點，以6比1擊退富邦悍將。

桃猿在1局下陳晨威敲安打後，靠著暴投、推進到三壘，林子偉擊出高飛犧牲打，攻下1分；2局下張閔勛遭到觸身球後，投手石萬金（Spenser Watkins）再發生暴投，接著馬傑森擊出的球造成二壘手林家鋐傳球失誤，攻下1分，林政華擊出內野安打後，成晉擊出雙殺打，不過送回1分。

桃猿的梁家榮3局下敲出1打點安打，4局下林政華、成晉、陳晨威、林子偉接連敲安打，再攻下2分，終場桃猿就以6比0擊退雄鷹，中止3連敗。

桃猿先發投手威能帝（Pedro Fernandez）此戰用96球投7局，僅被擊出2支安打，投1次保送、5次三振，沒有失分，奪下3連勝，也獲選為單場MVP。

另一場在新莊棒球場的賽事，味全龍在4局上展開攻勢，李凱威、劉基鴻、吉力吉撈・鞏冠接連敲安打，攻下2分；5局上王順和敲1打點三壘安打後，捕手發生捕逸奉送1分；7局上吉力吉撈・鞏冠再敲2打點二壘安打。

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雖然富邦悍將在9局下追回1分，不過終場龍隊仍以6比1擊退悍將，此戰吉力吉撈・鞏冠5打數敲出3支安打，包辦4分打點，獲選為單場MVP。

此戰悍將先發投手銳歐（Rio Gomez）僅投4局失2分，因為左手肘緊繃提早退場，最後吞下敗投；第5任投手林旺熙也因為右肩不適，僅投2球就退場。（編輯：李亨山）1140423