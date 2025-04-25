龍隊投打發揮本季對戰兄弟首勝 葉君璋看見企圖心

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（中央社記者謝靜雯台北25日電）中職味全龍今天靠洋投艾璞樂8局無失分先發好投，打線串聯搶分，以8比0擊敗中信兄弟，拿下本季對戰首勝。龍隊總教練葉君璋直言，龍與兄弟戰績拉鋸，看到球員企圖心，很感動。

龍隊以台北大巨蛋為主場迎戰中信兄弟隊，派出去年球季與兄弟對戰數據不錯的洋投艾璞樂（Tyler Eppler）先發，也展現壓制力。

艾璞樂總計用105球投8局，被敲出6支安打，投出5次三振、1次觸身球保送，無失分，奪下個人本季第2勝，也獲選單場最有價值球員（MVP）。

龍隊2局下有攻勢，劉俊緯率先敲出安打，靠著犧牲觸擊推進，張政禹二壘打推進，再靠著野手選擇、王順和安打先馳得點、再靠滾地球跑回團隊第2分。

龍隊4局下1人出局後郭天信敲出安打，靠著滾地球推進，再靠著觸身球保送、劉基鴻適時安打再添1分。

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龍隊7局下再起攻勢，劉基鴻敲出二壘打，靠著接連保送攻占滿壘，蔣少宏二壘打送回2分，張政禹、郭天信都有安打再添2分，王順和選到保送，李凱威補上安打，送回團隊第8分。

中職目前戰績排名前段班統一7-ELEVEn獅隊、龍、兄弟勝差都不超過1場，形成拉鋸，龍隊今天投打有表現，葉君璋直言，看得出球員展現出的企圖心不一樣，很感動。龍隊搶勝，賽後戰績站上第2名。（編輯：管中維）1140425