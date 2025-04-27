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邱智呈攻守俱佳奪MVP 林詔恩先發好投率獅搶勝

2025/4/27 19:25（4/27 19:36 更新）
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中職統一7-ELEVEn獅隊27日例行賽在台南主場出賽，邱智呈（圖）攻守俱佳，單場3安1打點，還有守備長傳美技，助隊終場以2比1擊敗台鋼雄鷹隊。（統一獅隊提供）中央社記者謝靜雯傳真 114年4月27日
中職統一7-ELEVEn獅隊27日例行賽在台南主場出賽，邱智呈（圖）攻守俱佳，單場3安1打點，還有守備長傳美技，助隊終場以2比1擊敗台鋼雄鷹隊。（統一獅隊提供）中央社記者謝靜雯傳真 114年4月27日
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（中央社記者謝靜雯台北27日電）中職統一7-ELEVEn獅隊今天靠林詔恩6局無失分先發好投，邱智呈攻守俱佳，單場3安1打點，還有守備長傳美技，獅隊以2比1勝台鋼雄鷹隊，邱智呈獲選單場最有價值球員（MVP）。

獅隊在主場台南棒球場迎戰台鋼雄鷹隊，獅隊3局下有攻勢，邱智呈、陳傑憲接連選到四壞保送，2人出局後胡金龍適時安打，送回球隊第1分。

獅隊4局下再有攻勢，陳重羽選到四壞保送上壘，2人出局後邱智呈敲出三壘打，替球隊多添1分保險分。

獅隊派出本土投手林詔恩先發，林詔恩開賽有點狀況，單局投出2次保送、被敲出1支安打，但力守不失分。

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林詔恩2、3局僅被敲出1支安打沒有失分，4局上再遇到危機，四壞保送郭阜林、黃劼希，被陳致嘉敲出安打，隊友邱智呈守備長傳美技，讓跑者在本壘前出局、幫忙守住失分。

林詔恩總計用80球投6局，被敲出4支安打，投出1次三振、4次四壞保送，無失分，奪下個人本季首勝。胡智爲中繼投2局無失分，陳韻文後援1局失掉1分，但沒有擴大失分危機，幫助球隊守住勝利。（編輯：管中維）1140427

#中職
#台鋼雄鷹隊
#林詔恩
#邱智呈
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