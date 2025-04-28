甩世大運選拔失利 劉泰言全大運擊敗湯智鈞摘金

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（中央社記者黃巧雯台南28日電）世大運射箭國手選拔失利，曾讓國立體大劉泰言曾相當沮喪，所幸他很快調整好心情，今天全大運男子反曲弓金牌戰以6比4射下奧運國手「湯包」湯智鈞，拿下金牌。

劉泰言今年初在世界大學運動會射箭代表隊國手選拔，排名第4，與國手資格擦身而過，他接受中央社訪問時表示，因為粗心，當了落選頭，後來決定想開一點，「下次機會來的時候，再把握住。」

劉泰言只花了3天時間就調適好心情，去年全國大專校院運動會個人賽名列第9的他，這次在台南舉辦的114年全大運，不僅勇闖金牌戰，面對代表台北大學參賽、兩屆奧運國手湯智鈞，更以6比4帶走金牌。

劉泰言坦言，面對湯智鈞有點緊張，「因為學長是很強的選手，可以挑戰他也很開心。」

在這面全大運金牌入袋後，讓劉泰言更有信心面對接下來的亞洲盃和世錦賽國手選拔，他表示，不僅希望能在亞洲盃摘金、當選世錦賽國手，還期盼能向學長林子翔看齊，成為奧運國手。

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國立體大稍早在反曲弓男團金牌戰儘管以3比5不敵中正大學，以銀牌作收，但在男子組個人賽金包銅，除了劉泰言金牌，林子翔銅牌戰以6比5擊敗台北大學戴宇軒，在這場奧運國手對決中勝出。

談到男子團體賽金牌戰，國立體大教練郭振維表示，由於決賽是在搭建的高台進行，與先前平地風向還是有些不同，而選手對風向掌握度不佳，加上調整太慢，導致前2回合表現沒有發揮地很好。（編輯：李亨山）1140428