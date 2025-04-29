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王維中二軍先發對雄鷹 7局無失分無關勝敗

2025/4/29 17:19（4/29 17:48 更新）
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中職味全龍隊本土投手王維中（圖）23日下二軍，29日在二軍出賽，對台鋼雄鷹隊先發7局無失分、無關勝敗。（中央社檔案照片）
中職味全龍隊本土投手王維中（圖）23日下二軍，29日在二軍出賽，對台鋼雄鷹隊先發7局無失分、無關勝敗。（中央社檔案照片）
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（中央社記者謝靜雯台北29日電）中職味全龍隊本土投手王維中今天在二軍出賽，對台鋼雄鷹隊先發7局無失分、無關勝敗，龍隊終場以0比1吞敗。

味全龍本季目前為止讓3名本土投手王維中、曹祐齊、徐若熙在先發輪值中輪替，也計畫性的拉長本土投手休息天數。王維中22日一軍先發出賽對富邦悍將，投4.2局挨1轟，失掉4分責失分、承擔敗投，23日下二軍。

龍隊今天沒有一軍賽事，二軍例行賽與台鋼雄鷹隊交手，龍隊安排王維中先發，王維中1局上先保送首名打者，但接著製造滾地球出局、雙殺，沒讓雄鷹隊延續攻勢。

王維中2到7局僅被敲出2支安打，2、4、6、7局都讓雄鷹隊打者3上3下，今天總計用83球投7局，被敲出2支安打，投出1次三振、1次四壞保送，無失分，最快球速142公里、無關勝敗。

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今天兩隊7局打完0比0僵持不下，8局上雄鷹隊抓準換投時機，面對龍隊中繼投手張景淯，黃秉揚選到四壞保送、葉保弟敲安推進，陳世嘉也獲得保送，1人出局後陳飛霖高飛犧牲打送回致勝分。

雄鷹隊中繼投手王躍霖投1局無失分、拿下勝投，龍隊投手張景淯中繼投1局失掉1分責失分、承擔敗投。（編輯：張雅淨）1140429

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王維中
范國宸首局3分砲助悍將屠龍 直呼壓力釋放中職22日比賽兩地開打 4隊都派本土投手先發
張景淯
張景淯投球看起來有點不自在二軍調整 預計牛棚出發
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