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林詔恩先發5.1局勝投 單局亂流狀況找方法調整

2025/5/4 21:19
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（中央社記者謝靜雯新北4日電）投手林詔恩是統一7-ELEVEn獅隊目前先發輪值中唯一本土投手，今天對富邦悍將投5.1局失2分勝投；他表示，容易出現單局突然找不到感覺的狀況，要找方法調整，希望每場比賽不要有太大起伏。

獅隊近期將投手胡智爲往後援調整後，林詔恩是目前先發輪值中唯一的本土投手，今天對悍將先發投到3局因為隊友守備失誤、加上投出保送，讓悍將攻占得點圈，但力守不失分。

林詔恩投到5局再有狀況，接連被敲2支安打、投出保送，再因為高飛犧牲打、滾地球失掉2分，6局續投先被敲出內野安打，1人出局後退場，總計用90球投5.1局，被敲出3支安打，投出3次三振、2次四壞保送，失掉2分、奪下本季第2勝。

獅隊總教練林岳平表示，林詔恩今天整體表現不錯，還是像過往一樣會出現單局用球數偏多的狀況，但有能力將傷害降到最多，投球來感覺不錯。

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林詔恩自評今天比賽前半段狀況不錯，沒有受到守備失誤的影響，5、6局有狀況，也知道常出現突然有幾局找不到感覺的狀況，不知道怎麼調整，有詢問過教練和學長，但還是要自己找方法調適。

林詔恩表示，跟去年球季相比，今年更知道怎麼調整，包括訓練、恢復、休息，希望不要有過多的保送，每場比賽起伏不要太大；對於成為目前獅隊先發輪值中唯一本土投手，他則表示平常心。（編輯：陳政偉）1140504

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