魔鷹6戰6轟連2場雙響砲 率雄鷹擊退龍隊

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（中央社記者謝靜雯台北6日電）中職台鋼雄鷹隊洋砲魔鷹展現長打能力，近6戰敲6轟，連2場出賽雙響砲、聯盟史上第7次，今天對味全龍連2打席開轟、貢獻5分打點，助隊以6比2搶勝，獲選單場MVP。

雄鷹隊今天在主場澄清湖棒球場迎戰龍隊，龍隊1局上靠著李凱威安打、失誤、暴投先馳得點，吉力吉撈．鞏冠補上安打送回球隊第2分。

雄鷹隊前3局僅敲出1支安打，4局下突破龍隊先發投手鋼龍（Andrew Gagnon），王柏融率先敲出安打，魔鷹（Steven Moya）敲出2分砲扳平比數，2人出局後胡冠俞二壘打、王博玄補上安打送回超前分。

雄鷹隊5局下攻勢再起，紀慶然、王柏融接連敲出安打，魔鷹再開轟、3分砲幫助球隊拉開領先差距，連2打席開轟、賽後以7轟獨居全壘打王，從4月29日起，6場比賽總計敲出6轟。

雄鷹隊先發投手石萬金（Spenser Watkins）今天總計用109球投6局，被敲出9支安打，投出2次三振、1次四壞保送，失掉2分都非責失分，奪下個人本季第2勝。

魔鷹單場4打數敲出2轟、貢獻5分打點，另外吞下2K，個人中職生涯第4次單場雙響砲，獲選MVP；他在接受主場MVP訪問時表示，因為投手表現很好，每個打席都希望盡早幫助球隊得分、減輕投手壓力，拿出最好的表現。

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魔鷹今天4局的全壘打也是澄清湖棒球場史上第900轟，他表示，可以累積900轟代表這個球場打了很多球賽，很榮幸可以成為歷史的一部分。

龍隊先發投手鋼龍賽前5場出賽投31.2局僅失2分、防禦率不到1，今天總計用83球投5局，被敲出8支安打，包括2發全壘打，投出4次三振、2次四死球保送，失掉6分責失分、吞下本季首敗。（編輯：張雅淨）1140506