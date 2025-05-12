陳敏賜雙響無用 春季聯賽台電延長賽搶勝晉冠軍戰

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（中央社記者謝靜雯台北12日電）全國成棒甲組春季聯賽今天4強賽台中台壽霸龍隊陳敏賜雙響砲無用，台電延長賽靠著再見觸身球保送以4比3搶勝、晉級冠軍戰，明天與台南市隊交手，力拚重返榮耀。

114年全國成棒甲組春季聯賽4強賽台灣電力公司棒球隊今天與台中台壽霸龍隊交手，台壽霸龍陣中具職棒資歷的好手陳敏賜展現砲火，1局上敲出陽春砲，3局上再敲2分砲，一度幫助球隊取得3比0領先。

台電前3局沒有拿下分數，4局下追分，2人出局後蔡智榆敲出安打、李育全二壘打先送回1分，黃柏叡、林柱接連安打再拿2分，將比數追至3比3平手。

兩隊9局打完都沒能再添分數，台壽霸龍隊延長賽10局上未能突破台電後援投手陽杰恩，沒有拿下分數，10局下台電靠著滿壘再見觸身球保送搶勝。

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台電先發投手林奕丞投7.1局被敲6支安打，投出2次三振、1次觸身球保送，失掉3分責失分、無關勝敗；後援投手陽杰恩投2.2局沒被敲出安打，投出2次三振、1次四壞保送，無失分，奪下勝投。

台電搶勝晉級冠軍戰，明天將與台南市隊交手，台電曾在2020年至2022年間完成春聯3連霸，去年沒有打入4強，今年力拚重返榮耀；台南市隊則是首度打入春聯冠軍戰，要力拚隊史首冠。（編輯：張雅淨）1140512