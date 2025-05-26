華南少棒李權恩攻守俱佳北市搶勝 獲讚國內頂尖捕手

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（中央社記者謝靜雯台北26日電）華南少棒賽勝部賽事台北市今天與桃園市交手，北市捕手李權恩攻守俱佳，單場2安3打點，率隊以13比6搶勝；總教練章子健稱讚李權恩是少棒國內頂尖捕手、運動能力很好。

114年華南金控盃全國少棒錦標賽台北市今天與桃園市交手，北市李權恩先發蹲捕、打1棒，1局下選到保送上壘，靠著暴投，隊友接連滾地球推進、跑回球隊第1分，2局下敲出安打、帶有1分打點。

李權恩3局下適時二壘打再送回2分，5局下選到四壞保送上壘，單場4打席上壘率百分百，敲出2安貢獻3分打點，6局上2人出局後盜壘阻殺、抓下最後一個出局數，攻守有表現。

北市總教練章子健表示，李權恩雖然身材壯碩，但跑壘速度不慢、擊球率高，所以排在先發第1棒，也可以擔任投手。

章子健稱讚，李權恩蹲捕方面傳球臂力好，接球、擋球都有一定水準，能給投手安定感，算是少棒階段國內頂尖的捕手，場上也有很好的觀察力；不過個性方面話偏少，一直鼓勵他，身為捕手會影響到投手和對方打者，也試著多喊聲。

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北市昨天與新竹市隊鏖戰至延長賽第7局搶勝，章子健表示，昨天打擊發揮得不如預期，才會打得比較辛苦，今天有在校內打擊練習調整後才出發比賽，今天打擊發揮得不錯。

李權恩自評今天表現不錯，尤其是對打擊表現滿意；一開始打社區棒球時是內野手，小學5年級到福林打球後才開始擔任捕手，喜歡捕手位置，因為可以接每一顆球、還可以抓阻殺，對接球有信心，也會去看職棒捕手出賽影片、學習大家的優點。（編輯：張雅淨）1140526