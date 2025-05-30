TPBL國王大勝戰神23分 季後賽首戰旗開得勝

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（中央社記者陳容琛新北30日電）台灣職業籃球大聯盟TPBL新北國王在季後賽展現例行賽龍頭的宰制力，尤其團隊籃板數勝過對手逼近30顆，終場以111比88擊敗台北台新戰神，首戰如願奪勝。

以例行賽第1種子之姿前進季後賽的國王，首戰於主場面對戰神，致勝關鍵在強大的禁區牽制力，不僅團隊籃板勝大勝對手，甚至多搶了19顆進攻籃板，並轉換為20分的二波得分，也勝過對手的5分，最後順利捍衛主場，在季後賽首戰開出紅盤。

然而，即便國王從開賽就一路取得領先，尤其最多領先逼近30分，然而在第3節中段遭遇亂流，一度被追到僅剩7分差，差點遭到逆轉，所幸台裔球星林書豪連得8分穩住球隊節奏，搭配簡祐哲、李愷諺相繼外線得手，才讓國王擺脫戰神的糾纏。

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此役林書豪攻下全隊最高23分，外帶9籃板、4助攻，他在賽後接受媒體聯訪時表示，除了第3節狀況外，對球隊整體表現滿意，尤其球員間的默契配合有達到標準，並點出搶了很多進攻籃板是本場致勝的關鍵。

由於TPBL季後賽與亞洲籃球冠軍聯賽（BCL Asia）東亞區資格賽「撞期」，因此國王只能兵分兩路作戰，等於今天只有9名球員在主場迎戰，林書豪就打趣表示，替補少了一些個性很好笑的本土球員，像是「小力」林力仁，感覺氣氛很不一樣，「肯定很想念他們。」（編輯：張銘坤）1140530