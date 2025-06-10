哀宥宇玉山盃後援1局2K 克服低潮學經驗挑戰選秀

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（中央社記者謝靜雯桃園10日電）玉山盃青棒賽桃園投手戰力整齊，高三投手哀宥宇要挑戰中職選秀，先前經歷一段小低潮，但他正向看待，學習面對低潮怎麼調整找回好狀態，今天玉山盃對彰化後援1局2K無失分。

114年玉山盃青棒賽桃園市隊今天與彰化縣隊交手，高三投手哀宥宇7局下登板，先連續投出2次三振，再讓打者敲出三壘方向滾地球出局，投1局無失分，幫助球隊守住6比0勝利，桃園晉級4強。

桃園市隊總教練吳柏宏表示，哀宥宇高三上學期有遇到一段低潮期，但近期狀況慢慢調整往上，這也是高中最後一個盃賽，希望在好的時機點讓他在場上能有所表現，相信他準備好，之後表現會越來越好。

哀宥宇去年狀況不錯，幫助球隊玉山盃完成連霸、獲選會MVP，也入選亞洲青棒賽台灣代表隊，高中階段配合體能訓練，球速也有往上提升，練習賽球速曾投到150公里。

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哀宥宇高三上學期遇到一段低潮，他表示，是控球狀況不太理想，球投不進去好球帶。被問起畢業要挑戰選秀，卻在高中最後一年遇到低潮，是否會心急、有壓力，哀宥宇正向看待，認為藉這個機會也學習怎麼在低潮中調整，想辦法找回好的狀態，而且現在感覺已經越來越好。

哀宥宇提到，有了去年國際賽經驗，因為隊友都很強，被刺激也會想要求進步，技術層面外，自評優勢是不會害怕與打者對決，面對高張力比賽也不容易緊張。（編輯：張雅淨）1140610