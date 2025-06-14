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林承飛傷癒本季首度上一軍 告訴自己不能心急

2025/6/14 16:47（6/14 16:56 更新）
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中華職棒樂天桃猿隊內野手林承飛（圖）因為右手指傷勢趕不上開季，直到14日賽事被叫上一軍，先發打第6棒、擔任三壘手。（樂天桃猿隊提供）中央社記者楊啟芳傳真 114年6月14日
中華職棒樂天桃猿隊內野手林承飛（圖）因為右手指傷勢趕不上開季，直到14日賽事被叫上一軍，先發打第6棒、擔任三壘手。（樂天桃猿隊提供）中央社記者楊啟芳傳真 114年6月14日
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（中央社記者楊啟芳台北14日電）中職樂天桃猿林承飛今天回歸一軍，教頭古久保健二表示，主要是林智平連續出賽，考量到他的身體狀況。林承飛表示，在二軍時知道不能太心急，「不然反而會讓步調變複雜。」

桃猿內野手林承飛因為右手指傷勢趕不上開季，在二軍打了13場比賽、打擊率3成，今天被拉上一軍，先發打第6棒、擔任三壘手。桃猿總教練古久保健二表示，主要是考量到老將林智平的身體狀況，因為近期林智平連續出賽，因此把在二軍打得不錯的林承飛拉上來。

談到目前調整狀況，林承飛表示，「還不錯，因為教練都讓我做自己的事情，把自己的身體狀況調整好之後就開始比賽，不會讓我很急著馬上上場，慢慢找回比賽節奏。」

今年沒辦法趕上開季，被問到在二軍這段時間會不會心急，林承飛表示，「不會，因為我知道如果急的話，會讓自己步調變複雜，如果上去沒幾場又受傷，等於這一季就沒辦法出賽了，不如把身體調整好之後，看球隊有沒有需要我上來。」

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不過久違上一軍，林承飛坦言，會有一點生疏的感覺，也很緊張，「還是要想辦法盡快適應比賽節奏，說要平常心也很難，因為會緊張，怕自己什麼東西做不好。」

目前林承飛守備位置以三壘為主，他表示，「本來昨天是要守游擊，但就被叫上來（一軍）了，在我還沒傳球之前，3個位置都有守，但實際比賽傳球顆數還沒有到很多。」而桃猿隊上半季還有很多場補賽要打，林承飛說，還是要把自己的機會掌握好。（編輯：張雅淨）1140614

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