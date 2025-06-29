大谷翔平刷新MLB生涯球速 道奇仍以5比9敗給皇家

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（中央社堪薩斯市28日綜合外電報導）美國職棒洛杉磯道奇日籍好手大谷翔平，今天打破自己在大聯盟出賽的投球球速紀錄，他投出時速101.7英里（約163.7公里）的火球，但道奇最終仍以5比9輸給堪薩斯市皇家。

綜合美聯社與大聯盟（MLB）官網報導，這是大谷本季第3次擔任先發投手。大谷寫下紀錄的這一球，最終是讓皇家打者帕斯昆汀諾（Vinnie Pasquantino）擊出滾地雙殺打。

大谷今天在2局先發中，總共投出3顆時速超過100英里的球。道奇投手今年總共也只投出7顆這樣的速球，大谷就占其中4顆。

大谷透過翻譯表示：「我很高興能有效進攻我想要的位置。還有一些小細節需要改進，但整體而言，我非常滿意。」

道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）表示：「能讓大谷以他的方式投完兩局，當然是件好事。我沒想到那球時速有到102（英里）。」

大谷在1人出局後被小維特（Bobby Witt Jr.）擊出1支安打，接著保送賈西亞（Maikel Garcia)。不過接下的雙殺讓他只用14球就成功化解本局危機。這也讓原本就計劃讓大谷投2局的道奇，放心地讓他在第2局續投，也完成大谷自2023年在洛杉磯天使隊以來最長的一次出賽。

大谷在接下來的第2局讓對手三上三下，其中對卡利亞諾內（Jac Caglianone）投出的伸卡球，讓大谷拿下他本場唯一的三振。這是大谷自2023年7月27日在底特律以來的首次客場先發，主投2局均無失分。

大谷今天總投出27球，僅比他本季首場先發時的最多用球數少1球，這其中包括20個好球。他的快速球平均時速達98.8英里，滑球則讓打者在4次揮棒中揮空2次。不過作為打者的大谷，4個打數苦吞3K，沒有安打。

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大谷目前3次先發已投4局，總共只丟1分。他將繼續在大聯盟進行復健訓練，但具體計畫或角色尚未確定。

皇家的帕斯昆汀諾雖然在第1局擊出雙殺打，但他全場貢獻全壘打與二壘打，拿下追平職涯的單場5分打點，協助皇家終結主場11連敗。巧合的是，大谷在大聯盟與經典賽投出2顆速度最快的球，都是由帕斯昆汀諾擔任打者。（譯者：屈享平/核稿：陳昱婷）1140629