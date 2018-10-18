黃健庭回扣案更審 貪污無罪涉助逃漏稅判5月

台東縣長黃健庭被控於立委任內貪污收回扣，台灣高等法院更一審18日認定不構成貪污罪。（中央社檔案照片）

（中央社記者劉世怡、盧太城台北18日電）台東縣長黃健庭被控於立委任內貪污收回扣，台灣高等法院更一審今天認定不構成貪污罪，但涉犯商業會計法及稅捐稽徵法，經速審法及減刑判他5月徒刑，得易科罰金，還可上訴。

黃健庭被控於民國93年至96年擔任立委期間，利用立委職權，與其未支薪的國會助理張瑞伯，向退輔會遊說採購美時化學製藥、派頓化學製藥、羿盛企業等公司藥品，並從中收取回扣。

檢察官另指控，黃健庭及張瑞伯提供不實發票給該等公司製作會計憑證，或提供人頭帳戶協助美時等公司不實核銷，以增加營運成本，扣減營業所得稅額，起訴不違背職務收賄、商業會計法、逃漏稅捐等罪嫌。

台灣台北地方法院一審認為，黃健庭以不法途徑幫助他人逃稅，嚴重影響國家稅務公平性，判刑6月，貪污部分無罪。台灣高等法院二審也認定貪污無罪，依稅捐稽徵法判刑5月，可易科罰金。

案經上訴，最高法院去年10月底將案件發回高院更審，高院更一審開庭期間，黃健庭做無罪答辯。

高院更一審認定，黃健庭犯行雖不構成貪污，但觸犯商業會計法及稅捐稽徵法，因適用刑事妥速審判法及96年罪犯減刑條例，合併判刑5月，得易科罰金，還可上訴。

黃健庭目前人在國外，他接受記者訪問時表示，對判決感到失望，無法接受，會跟律師研究後續如何處置，他堅持自己的清白。（編輯：張銘坤）1071018