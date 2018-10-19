遠通電收ETC官司勝訴 判免付4億違約金

（中央社記者劉世怡台北19日電）遠通電收不服高公局以國道電子收費ETC利用率，未達標而裁罰逾4億元，提起確認懲罰性違約金債權不存在訴訟。台北地院今天認定遠通未達違約要件，判遠通電收勝訴。可上訴。

交通部高速公路局與遠通電收的官司，主要是高公局在民國102年，以國道電子收費ETC利用率，未達合約標準，且改善作為不足，按日處新台幣50萬元的懲罰性違約金，並回溯自100年4月15日起至102年8月16日止，共計開罰4億2750萬元懲罰性違約金。

遠通電收不服挨罰，提起確認懲罰性違約金債權不存在訴訟，原本案件在台北地方法院民事庭審理，104年6月底法官認定為公法上的爭議，裁定將全案移送台北高等行政法院，但遠通電收不服，提起抗告。

台灣高等法院受理抗告後，同年9月初認定本案契約屬私法契約，普通法院有審判權，廢棄原裁定，台北地院收案後重新分案開庭審理，今天做出更一審判決。

台北地院更一審公布判決指出，高公局主張遠通電收在100年4月15日起至102年8月16日止的期間利用率落後，長達855天，違約情節重大，利用率未達65%，無法進入電子計程收費，對公益造成重大危害，且利用率低也代表用路人對遠通電收的服務品質不滿意才不使用，或是代表遠通電收收取服務費減少，將導致財務狀況不佳。

法院調查，高公局所指違約，竟僅單純以落後天數認定違失情節屬於重大，且就進入計程收費的利用率65%指標而言，遠通電收約遲一年達成，遲一年固然對契約履行有影響，但審酌本件契約規模的龐大以及履約期程相對較長，遲一年難認屬於重大延宕。

法院表示，若遠通電收利用率落後狀態確實已達「就服務品質或相關管理事項有重大違失者」或「嚴重影響高速公路收費營運管理且情節重大者」的違約情形，高公局為何會將遠通電收就100年度、101年度及102年度的營運績效評估為良好或極佳。且本案高公局舉證不足，空言主張利用率落後代表遠通電收服務品質有違失及財務狀況不佳。

法院認定，本件無從認定遠通電收有違約，因此判高公局對遠通電收開罰的懲罰性違約金不存在，全案可上訴。（編輯：李亨山）1071019