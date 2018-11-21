蘋果股價大跌 鴻海失守70元市值5年新低

（中央社記者鍾榮峰台北21日電）蘋果股價大跌4.8%，合作夥伴鴻海受累，今天早盤跌破70元，最低跌2.9%，續來到減資後低點，市值續跌破新台幣兆元，是5年多來新低值。

美股道瓊指數大跌551.8點，其中蘋果股價大跌4.8%，收在176.98美元，與10月創下歷史高點相比下滑24%。

蘋果合作夥伴鴻海今天早盤股價受累走勢疲弱，跌破70元關卡，最低來到68.9元，跌2.9%，續來到減資發行新股後低點。

截至20日為止，外資法人已經連續12個交易日賣超鴻海累計達7萬7604張，外資法人持股比重降到42.52%。

從市值來看，若以鴻海減資後新股約138.63億股粗估，鴻海今天早盤市值持續跌破新台幣兆元大關，來到9551.6億元。法人指出，這是2013年7月以來鴻海市值落在相對低值。

展望第4季營運表現，本土法人報告日前指出，新款iPhone銷售趨緩，牽動鴻海產能利用率，預估毛利率未來幾季可能落在7%以下。

美系外資法人報告日前指出，新款iPhone拉貨力道高峰可能落在10月份。

不過第4季鴻海仍可受惠季節性旺季效應，歐系外資法人日前預估鴻海單季業績可望季增16%到20%區間，有機會超過新台幣1.6兆元，創歷史單季次高，較去年同期歷史新高下滑。

華爾街日報引述知情人士報導，蘋果新3款iPhone市場需求不如預期，最近幾個星期蘋果已大砍3款新iPhone的量產訂單。其中iPhone XR需求問題尤其嚴重，蘋果在10月下旬訂單下修幅度達1/3。

日系外資研究報告日前指出，根據查訪供應鏈的結果，iPhone XR第4季恐砍單20%到30%，代表11月到明年1月零組件出貨量，可能比原本預期減少40%到50%，將衝擊供應鏈第4季甚至明年上半年的獲利。（編輯：林興盟）1071121