板橋陽信銀行遇搶疑未按警鈴 搶匪得手334萬逃逸

位於新北市板橋區篤行路三段的陽信銀行28日下午近2時遭搶，搶匪得手後騎機車逃逸，警方已組專案小組全力追緝。中央社記者王鴻國攝 107年12月28日

（中央社記者王鴻國新北28日電）位於板橋篤行路三段的陽信銀行，今天下午近2時遭一名男子持槍行搶。歹徒喝令行員不要亂動後進入櫃檯內搜刮現金約2分鐘才騎機車逃逸，經清查，銀行遭搶334萬6400元。

一名身穿白色長袖衣服、黑長褲、頭戴銀色安全帽的歹徒，今天下午1時55分騎機車停在板橋區篤行路三段陽信銀行前的人行道上，接著持槍帶著袋子闖入銀行內並喝令行員及警衛不要動並大喊搶劫。

男子隨後跳進櫃台內搜刮桌上現金，接著又要求行員帶他至櫃台後方疑有金庫的小房間搜刮現金，全程花了約2分鐘才跑出騎車往浮洲橋方式逃逸。

警方表示，是接到銀行報案才派員迅速趕抵現場，但歹徒早已逃逸，警方正就銀行方面是否有按警鈴或警鈴故障進行了解，所幸過程無人受傷。

警方表示，雖然歹徒行搶時有戴手套，但警方仍派鑑識小組進入蒐證，同時調閱沿路監視畫面展開清查，至於歹徒得手金額多少，經清查，銀行遭搶334萬6400元。（編輯：李錫璋）1071228

位於新北市板橋區篤行路三段的陽信銀行，28日下午遭一名男子持槍行搶後騎機車逃逸，警方全力追緝中。中央社記者王鴻國攝 107年12月28日