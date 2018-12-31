社會污名加迷思 不到2成藥癮者用美沙冬戒毒

（中央社記者陳偉婷台北31日電）美沙冬替代療法推動超過10年，但僅不到2成海洛因成癮者使用。專家表示，推動瓶頸與「大毒換小毒」的迷思及社會對成癮者污名化有關。若有家庭支持，成癮者戒毒會更順利。

海洛因被稱為毒品之王，是讓人快速成癮的鴉片類藥物，只要一攝入，腦部功能就會開始產生變化，且戒癮極其困難，因海洛因就像在腦中烙下密碼，只要成癮者遭遇挫折、不如意，腦海就會自動聯想到海洛因，渴望「茫」的感覺，用量也會快速增加。日後就算戒癮成功，腦部的改變仍會維持數年之久而容易復發。

衛生福利部心理及口腔健康司長諶立中受訪時表示，過去估算台灣海洛因成癮者約有5萬到10萬人之間，但因近年愈來愈多新興毒品，人數應有減少。為了幫助海洛因成癮者戒癮，政府提供美沙冬替代療法，但目前接受服務者僅8000人，不到成癮者的2成。

推究政策執行困難的原因，諶立中說，因美沙冬也是二級毒品，很多人不能接受「大毒換小毒」，甚至連法務、醫療人員也難以認同，加上社會對成癮者的污名，總是將他們與犯罪等負面意涵扣連。

諶立中說，至今仍有某縣市的海線鄉鎮找不到願意提供替代療法的醫療院所，成癮者每天必須花一兩個小時到城市的醫院拿藥。社會不友善、服藥不便利都加深戒癮失敗的風險。

要打破社會藩籬並不容易，且阻礙可能就在家庭裡生成。衛生福利部新營醫院個管師王美芸表示，很多人對鴉片成癮有錯誤迷思，認為怎麼可能這麼難戒、是成癮者沒意志力等；但海洛因成癮就像潘朵拉的盒子被打開，不是光靠意志力就有辦法成功，如果沒有清楚的認知和治療，成癮者就會在出獄、入獄間來回。

衛生福利部新營醫院個管師王美芸（圖），為了鼓勵海洛因成癮者戒毒，她鑽研術語、藥癮及法律知識，當成癮者靠山。她堅信唯有對成癮者好，社會才會更好。中央社記者陳偉婷攝 107年12月31日

王美芸說，曾接觸一名藥癮者，他的媽媽總是會酸他：「你喝美沙冬要喝到什麼時候？」「美沙冬還不是毒品，喝這個有什麼用？」藥癮者因此很灰心。

王美芸花很多時間跟成癮者家人衛教，甚至有成癮者的媽媽認為「孩子在戒毒很羞恥」，約衛教只敢約在中午休息時間。但王美芸認為，如果能花30分鐘、一小時，扭轉民眾對海洛因成癮、美沙冬的錯誤認知，了解毒癮戒治的難處，「他們不是不想戒、是真的很難戒」，有家人支持的力量才能事半功倍。

常有人問王美芸：「成癮是什麼感覺？」王美芸會反問：「你多久沒看到手機就會心慌？」對方回答：「大概5分鐘就會開始找、10分鐘就會很焦慮。」王美芸總是笑著說：「那你成癮的比藥癮者還要嚴重。」點出藥癮不易被理解，又長期被污名的困境。

諶立中表示，當成癮者活在社會裂縫下，失去家庭、社會的支持，寄望他們靠意志力戒癮其實是非常困難的事情。美沙冬替代療法的價值是減少社會後遺症，成癮者不用為了籌錢打海洛因，讓家庭經濟垮掉、增犯案的社會風險。當成癮者家庭、工作穩定，更有從毒品漩渦中爬起來的動力，也會讓社會更安定。

為了提升美沙冬治療服務，衛福部現在有跨區給藥，成癮者不再受限服藥而不能出遠門。諶立中說，未來也研擬發展丁基原啡因替代療法，藥癮者可一次帶1至2週的藥回家，不用承受每天到醫院的污名，服藥更方便，但仍有許多實務困境要克服。（編輯：張銘坤）1071231