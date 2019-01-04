沙鹿元大銀行遭搶20多萬 搶匪汽車旅館落網

（中央社記者蘇木春台中4日電）元大銀行台中沙鹿中山分行今天中午發生搶案，搶匪搶走新台幣20萬元後騎腳踏車逃逸。警方晚間在台中市西屯區一家汽車旅館逮捕涉案男子，並追回疑剩餘贓款18萬2000元。

不過，據瞭解案情人士表示，這名男子自稱有精神疾病，警方目前也無法與這名男子溝通。

台中市政府警察局清水分局表示，中午12時40分接獲民眾報案指位於沙鹿區中山路的元大銀行沙鹿中山分行發生搶案，搶匪持刀闖入銀行內大喊「搶劫」，到櫃台揮舞菜刀與行員扭打，並趁隙跳入櫃台行搶，得手後騎腳踏車逃逸；銀行清查後確認損失現金20萬元。

警方獲報趕到現場採證，調閱監視器鎖定戴紅色鴨舌帽的犯嫌，並在案發現場附近發現一輛疑歹徒使用的腳踏車與菜刀。

警方出動警網在周邊追查，下午1時50分在沙鹿光榮街帶回一名騎腳踏車、戴紅色鴨舌帽的男子釐清，但男子否認犯案，身上也未查獲作案工具與贓款，事後排除涉案。

元大銀行台中市沙鹿中山分行4日中午發生搶案，歹徒搶走新台幣20多萬元後逃逸。（翻攝畫面）中央社記者蘇木春傳真 108年1月4日

警方進一步比對歹徒犯案後逃逸路線，查出涉案犯嫌更換交通工具，投宿西屯河南路一家汽車旅館，晚間8時30分循線到汽車旅館攻堅，當場逮捕涉案男子，查扣疑剩餘贓款18萬2000元。

警方查出，涉案男子中午犯案後，先將犯案用腳踏車丟棄案發現場附近，隨即轉搭計程車前往汽車旅館投宿，目前仍在釐清犯案動機，訊後將依強盜罪嫌移送台灣台中地方檢察署偵辦。

中華民國刑法規定，意圖為自己或第三人不法之所有，以強暴、脅迫、藥劑、催眠術或他法，至使不能抗拒，而取他人之物或使其交付者，為強盜罪，處5年以上有期徒刑。

另外，警方下午帶回警局釐清的男子，經監視器比對與訪查周邊店家後排除涉案，晚間也將男子請回。

不過，這名男子重回現場向店家調閱監視器表示，不排除向警方提告；清水分局表示，尊重對方權益。（編輯：李明宗）1080104