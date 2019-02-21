屏東漁船喋血 船長等3名台籍船員跳海逃生獲救

（中央社記者郭芷瑄屏東縣21日電）屏東東港籍漁船「穩鵬號」在模里西斯海域發生菲律賓漁工喋血案，船長陳振茂等3名台籍船員跳海逃生獲救，陳振茂弟弟陳世和轉述，陳振茂是在船艙裡發現友船，決定跳海逃生。

「穩鵬號」20日凌晨2時在模里西斯路易士港東北方1540浬作業時，一名菲律賓籍漁工持刀砍死另一名菲籍漁工及一名印尼漁工，另有漁工受傷，10多名漁工被迫跳海，船上3名台籍船員包括船長陳振茂、輪機長高信光與觀察員楊文斌與3名外籍漁工躲在船艙內。

今天下午1時許，傳出陳振茂等3名台籍船員及3名外籍漁工跳海逃生，被友船「上豐3號」救起來，陳振茂在獲救40分鐘後打電話給弟弟陳世和報平安。

「獲救40分鐘後，哥哥打電話給我，聲音還在發抖」，從事發到跳海逃生30多小時，陳世和說，陳振茂等3名台籍船員及3名外籍漁工跳海逃生時間約在下午1時，陳振茂跟他說，3名台籍船員與3名外籍漁工在凶案發生後躲在船艙裡，不是被壓制在船艙內。

陳世和轉述整個逃生過程，陳振茂等人在船艙內一直想辦法逃生，陳振茂下午約1時從船艙探頭出來，發現友船「上豐3號」在附近，6人商量後決定跳海逃生，趁菲籍凶嫌不注意時，一起跳海獲救。

由於無法通話太久，陳振茂只簡單的跟陳世和說，昨天凌晨起鉤時，2名菲籍漁工發生口角，才發生這起不幸事件。

陳世和說，事發後，他向村長、代表、議員及漁會等求助，繼而聯絡上民進黨立委莊瑞雄，透過莊瑞雄向中央政府尋求協助，從事發至今，農委會主委、副主委及海巡署長都有打電話給他，並有海巡署官員至家中，很感謝政府的協助，當陳振茂報平安的那一刻，全家人喜極而泣。

「穩鵬號」船上共24人，包括船長、輪機長及漁業署觀察員有3名台灣籍、菲律賓籍漁工10人、印尼籍漁工11人，漁業署表示，目前已經救起12人，分別上高雄籍「鴻福88號」、高雄籍「上豐3號」，另外有6名外籍漁工生死不明。（編輯：唐聲揚）1080221

屏東漁船喋血 船長等3名台籍船員獲救

（中央社記者郭芷瑄、劉建邦、楊淑閔屏東縣21日電）屏東縣東港漁船「穩鵬號」在模里西斯海域發生菲律賓漁工喋血案，琉球區漁會、海巡署、漁業署下午表示，跳船的船長陳振茂等3名台籍船員已被友船救起來。

「穩鵬號」20日凌晨在模里西斯路易士港東北方1540浬作業時，1名菲律賓籍漁工持刀砍死另一名菲籍漁工及1名印尼漁工，另有多名漁工被迫跳海，船上3名台籍船員包括船長陳振茂、輪機長高信光與漁業署觀察員楊文斌原被壓制在船艙內。

琉球區漁會下午2時接獲消息表示，船長等3名台籍船員今天被迫跳海後，由友船「上豐3號」救起來，目前在「上豐3號」上。

陳振茂女兒陳雅雯也證實，陳振茂已打電話回琉球家中報平安。

琉球區漁會總幹事蔡寶興說，船長獲救後表示，目前「穩鵬號」上除了行凶的菲籍漁工外，還有1名輕傷、2名重傷外籍漁工。

農委會漁業署指出，近午，東港籍穩鵬號喋血案，除行凶菲籍漁工、2死，5人落海救起，另6人落還尚未搜尋到，包含船長陳振茂、輪機長高信光、觀察員楊文斌等3名台灣籍在內的另10人平安，關在機艙內；到了台灣時間下午1、2時，船上的人陸續跳海。

漁業署並說，下午跳海的人，包含3名台灣人在內，以及之前救起的5人，已經救起10幾人，分別上高雄籍鴻福88號、高雄籍上豐3號，確定人數、國籍，會對外公布。

至於船上是否只剩行凶者跟2名死者，後續會否登船逮捕。漁業署說，救援持續進行中，先救援為主。

海巡署指出，據漁業署下午通報，目前包括船長、輪機長及漁業署觀察員共3名台灣籍民眾已跳船，並被鴻福88、上豐3號漁船救起，3人是否送回台灣，正由漁業署協調。

「穩鵬號」船上共24人，包括船長、輪機長及漁業署觀察員有3名台灣籍、菲律賓籍漁工10人、印尼籍漁工11人。（編輯：陳清芳）1080221