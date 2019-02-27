酒駕累犯致死最重判死刑 法務部草案出爐[影]

（中央社記者劉世怡台北27日電）法務部公布刑法185-3條修正草案，重點為加重刑罰及增訂沒收條款，酒駕致死本刑最重12年、再犯酒駕致死本刑最重死刑，犯罪交通工具增訂沒收條款，草案今天送行政院。

法務部長蔡清祥、次長蔡碧仲及檢察司長王俊力今天下午在法務部與媒體茶敘時，針對酒駕政策規劃（刑法185-3條修正草案）進行說明。

蔡清祥說，農曆年期間台中一件酒駕撞死人事件，引起社會重視，酒駕是不負責任的行為，政府有責任要來防制酒駕，做最嚴厲的懲罰，今天公布刑法修正草案，原本打算邀請台中案件的被害人父親到場見證，但被婉拒，他晚點會打電話致意，告訴這名父親，他的孩子並沒有白白犧牲，用生命去喚醒對酒駕議題的省思。

蔡碧仲則說，加裝酒精鎖部分，因為是交通部主管，相關修法由他們來做，法務部就刑事程序部分，檢察官在做緩起訴時，可將酒精鎖作為緩起訴條件，法官在做緩刑時，可將酒精鎖作為緩刑條件。酒駕致死罪部分，依個案情形，若惡性危害嚴重，形同殺人，仍可適用刑法殺人罪來加以處罰。

外界關心，酒測值多少將作為酒駕殺人罪與一般公共危險罪的門檻？王俊力表示，並沒有訂出這項門檻，仍然將酒駕刑責全列在公共危險罪裡（刑法185-3條），修正草案重點包含加重刑責，修法前酒駕致人於死，本刑為3年至10年，修法提高為5年至12年；修法前酒駕致人重傷，本刑為1年至7年，修法提高為3年至10年。

王俊力說，增訂再犯酒駕致人於死，本刑為10年以上、無期徒刑、死刑；新增再犯酒駕致人重傷，本刑為5年至12年；草案加重刑罰部分，與世界各國相比，算是比較重。

此外，增訂沒收條款，原則為駕駛的動力交通工具，不問屬於犯人與否，沒收之，王俊力表示，但在有過苛之虞、欠缺刑法的重要性、交通工具價值低微等情形，可以是例外，不用宣告沒收，也就是警方查獲酒駕時，先行查扣交通工具，案件進入司法程序，再宣告沒收。

王俊力表示，在戒癮治療部分，在監者，將開辦戒癮班、團體治療等；未入監者，則是結合醫療資源提供戒癮處遇，呼籲民間及公益團體一起投入反酒駕。（編輯：李亨山）1080227