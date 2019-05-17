台灣同婚合法登微博熱搜 中國網民直喊羨慕

（中央社台北17日電）立法院今天三讀通過同婚專法，相關消息迅速登上新浪微博熱搜榜，「@台灣同性可以結婚了」詞條目前為止已逼近200萬大關。有中國網民羨慕說，幸福來得太突然，這是人類文明的進步。

台灣同婚合法一事在新浪微博上引起熱烈討論，截至下午4時，「@台灣同性可以結婚了」詞條以182萬的數量登上熱搜榜第二名；微博上充滿讚許、羨慕的心聲，以及代表同志之愛的彩虹旗圖案。

網民「大江江醬」用「亞洲之光Proud」來表達看法；還有人提到「517不再恐同日」，願你們被世界溫柔以待。

另有網民說，「台灣同性婚姻合法了！亞洲第一個！今天我可太高興了！世界是彩色的呀！不怕不同，到處彩虹」。

另有網民轉貼有兩名男性戀人擁吻照片的文章，上面寫著「同性戀可以結婚了？幸福來的太突然！」「這不僅是某個區域的進步，也是人類文明的進步」。

對照台灣同性戀人即將可以合法結婚，有網民說，「希望大陸也～希望不要再排查學生是否支持同性戀，希望不要舉報or勸退同性戀學生，希望不要歧視和帶有惡意，愛情不是以繁衍後代為目的的，愛就是愛」。

立法院會今天三讀通過司法院釋字第748號解釋施行法，規定相同性別兩人可向戶政機關辦理結婚登記；在親子關係部分則準用民法，採「繼親收養」，即當事人可收養另一方的親生子女。全案經過三讀，施行日期定為5月24日。（編輯：周慧盈/林克倫）1080517