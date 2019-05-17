與總統有三不同 賴清德：我可以打敗國民黨候選人

（中央社記者溫貴香台北17日電）前行政院長賴清德今天表示，與總統蔡英文有三大不同，包括他尊重初選制度，但總統還想要改變遊戲規則，他絕對不會做這件事；而且他可以打敗國民黨候選人贏大選，但318他登記參選前，沒聽過有人說，蔡總統可連任成功。

賴清德晚間到台灣大學集思會議中心演講「談醫師的管理哲學」，現場聆聽學生擠滿會場，演講後開放提問並舉行簽書會；被問到他跟蔡總統的不同，賴清德說，就算是同門師兄弟，跟同一個師傅學習同打一套拳法，功夫下的深淺，實力也有差別之分。

他說，講得更明白一點，他尊重制度，初選制度已經公布了，但是被延了兩次，時間多久還不知道，而且「小英總統還想要改變遊戲規則，我絕對不會做這個事情，我超越個人」，如果他代表民進黨，蔡總統必須要支持他，他如果輸，就會支持蔡總統，大家都要接受初選的結果。但是，總統到今天還不願意講，這是他跟她的不同。

賴清德表示，第二點不同，面對中國的滲透，他會採取堅定的態度，會強化國安的功能，用人唯才，找適當的人擔任國安的工作，能夠發揮功能；且會成立專責的單位國土安全部，也會另立新法，今天民進黨之所以得到台灣人民無條件的支持，難道台灣人民不是希望民進黨要能夠捍衛台灣，維護台灣民主自由人權，這是民進黨責無旁貸的責任。

他說，他相信醫學的訓練，反映在過去擔任立法委員、台南市長、行政院長，每一個階段工作，除盡心盡力以外，社會也給予肯定，他能夠傾聽民意，深入民間，有能力解決問題。

第三個不同，賴清德表示，他是可以打敗國民黨候選人贏得總統大選的人，3月18日他登記參選之前，沒有聽過任何一個人有說小英總統可以競選連任成功，他是基於土地的使命出來登記，就是希望跟大家一起共同讓台灣可以長治久安，人民可以安居樂業，這就是我們的不同。

被詢及民進黨總統初選二次協商結果將納入手機民調，賴清德表示，今天的協商是有時間配套的，黨中央提出在5月底前完成初選的期程，在這種狀況下，包括對比或手機民調等是可以討論的，特別是黨中央要負責完成手機民調的準確性、公正及防弊等其他配套作為。（編輯：張均懋）1080517