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豪雨農損 蘇貞昌：最快最寬最優方式補助農民

最新更新：2019/05/21 14:46
行政院長蘇貞昌（前排右4）21日視察桃園受損的瓜果田時表示，強降雨造成瓜農損失，政府希望以「最快、最寬、最優」的方式補助農民；同時也拜託全國人民都用台灣的瓜果，一起增加農民收益。中央社記者邱俊欽桃園攝　108年5月21日
行政院長蘇貞昌（前排右4）21日視察桃園受損的瓜果田時表示，強降雨造成瓜農損失，政府希望以「最快、最寬、最優」的方式補助農民；同時也拜託全國人民都用台灣的瓜果，一起增加農民收益。中央社記者邱俊欽桃園攝　108年5月21日

（中央社記者邱俊欽桃園21日電）行政院長蘇貞昌今天表示，強降雨造成瓜農損失，政府在第一時間到場就是希望以「最快、最寬、最優」方式補助農民不會血本無歸，且迅速恢復再次收成。

蘇貞昌上午視察連續幾天受豪雨影響的桃園市新屋、觀音區瓜果災損情形後受訪表示，強降雨在全台各地發生，讓農民在正辛苦採收時心血泡湯，政府一定用最大效率幫農民恢復收入，也拜託全國人民買台灣瓜果，一起增加農民收益。

此外，他說，「有媒體說我罵（鴻海集團董事長）郭台銘，其實我一點都沒有」，郭台銘被譽為商場成吉思汗，很有行動力，他是鼓勵郭台銘多加油、多投資台灣。郭台銘比任何人都有錢、有資源可投資台灣，台灣需要大大投資。

蘇貞昌表示，上午與一些企業家一起早餐，企業家都看到政府非常願意，且有魄力、效率幫忙企業。另外，已有50幾家台商搶著回台投資，金額近新台幣3000億元，超過全年度預期目標2500億元；奉總統蔡英文指示，行政院已調高全年度目標。

他說，目前外商大大加碼投資台灣，包括Google、微軟、社群網站臉書（Facebook）等企業都看台灣政府拿出魄力、效率，「希望大家多投資，也鼓勵郭台銘多投資」。

蘇貞昌表示，郭台銘第一次參選，算是新手，但郭台銘幕僚給出「罵的策略」不好，以行動投資台灣應會贏得更多人肯定，希望大家如果有什麼好意見都提出，不要謾罵方式，會對台灣更好。（編輯：李明宗）1080521

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