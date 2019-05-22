立院初審 媒體不當報導自殺新聞最重罰百萬

立法院社會福利及衛生環境委員會22日初審通過自殺防治法草案，明定媒體不得詳細描述自殺個案的自殺方法及原因，違者最重可處新台幣100萬元罰鍰。（示意圖／中央社檔案照片）

（中央社記者劉冠廷台北22日電）立法院社會福利及衛生環境委員會今天初審通過自殺防治法草案，明定媒體不得詳細描述自殺個案的自殺方法及原因，以及報導助長自殺的情形，違者最重可處新台幣100萬元罰鍰。

為加強自殺防治，關懷人民生命安全，培養社會尊重生命價值，衛環委員會今天初審通過自殺防治法草案，初審條文明定，中央主管機關應設跨部會自殺防治諮詢委員會，以促進至府各部門自殺防治工作的推動、支援、協調及整合；中央主管機關應擬定全國自殺防治綱領，報行政院核定後實施。

初審條文也明定，宣傳品、出版品、廣播、電視、網際網路或其他媒體，不得報導或記載教導自殺方法或教唆、誘使、煽惑民眾自殺之訊息；詳細描述自殺個案之自殺方法及原因；誘導自殺之文字、聲音、圖片或影像資料；毒性物質或其他致命性自殺工具之銷售情報；其他經中央主管機關認定足以助長自殺的情形。

條文明定，廣播、電視事業違反上述規定者，由目的事業主管機關處10萬元以上100萬元以下罰鍰，並令其限期改正；屆期未改正者，得按次處罰。

若是廣播、電視事業以外的宣傳品、出版品、網路或其他媒體違反規定，由直轄市、縣（市）主管機關處負責人及相關行為人10萬元以上100萬元以下的罰鍰，並得沒入相關物品、令其限期移除內容、下架或其他必要的處置；屆期不履行者，得按次處罰。

此外，為了保障自殺行為人以及其親友，初審條文明定，各機關、學校、法人、機構、團體及相關業務人員執行此法相關業務時，對自殺行為人及其親友的個人資料應予保密，不得無故洩漏，違者可處6000元以上6萬元以下的罰鍰。

珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若需諮商或相關協助，可撥生命線專線「1995」或張老師服務專線「1980」。（編輯：張均懋）1080522