柯文哲啟程訪日 聚焦能源爭取亞運多重目的[影]

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（中央社記者梁珮綺台北23日電）台北市長柯文哲今天啟程赴日參訪，除將拜訪眾議員岸信夫，也將聚焦能源政策、爭取2030亞運。他說，日本與台灣文化地理接近，多處可借鏡，此行拜訪有多重目的。

柯文哲上午將搭乘長榮航空班機前往日本東京，並參訪東京、富山、福島、宮城4城市，日本駐台代表沼田幹夫前來送機，柯文哲在松山機場的行前記者會做上述表示。

由於柯文哲3月訪美時拋出「親美友中」想法，並表示「美日為一體」，而台灣與美國、日本價值觀相近，可為同盟，但不用對中國惡言相向，此行訪日將參訪磯子火力發電廠、參訪被311地震重創縣市，聚焦能源政策，外界解讀有意問鼎2020總統。

台北市長柯文哲（中）23日啟程赴日，將參訪東京、富山、福島、宮城4城市，並拜訪眾議員岸信夫。柯文哲說，日本與台灣文化地理接近，多處可借鏡，此行拜訪有多重目的。中央社記者梁珮綺攝 108年5月23日

柯文哲表示，日本與台灣文化、地理與社會都接近，多處可借鏡，此行首要是受駐日大使謝長廷之邀，參加台日觀光論壇，日本來台灣觀光人數，一年是190萬人次，台灣赴日是460萬人次，可是日本人口為台灣5倍，很明顯，「我們去日本的多很多」。

他說，要研究一下如何鼓勵日本人來台灣觀光，促進交流。

柯文哲說，其次是過去有日本訪問團到台灣，他都會見面，「台北市長本來就有很多城市外交」，表示包括岸信夫、東京都知事小池百合子在內，過去也常見面，「一次到日本去，把城市外交該處理的處理」。

他表示，能源政策未必超越市長層級，因市長會處理到產業問題，「慢慢會發現，能源跟產業適合在一起」，而日本與台灣相同，98%能源來自海外，且同樣有颱風與地震，在福島縣發生核災事件後，日方在能源與防災的應對方式直得借鏡。

對於此行拜會眾議員、東京都知事行程幾乎都不公開，他說，「外交很多事情，不需要拿到檯面上敲鑼打鼓」，並表示日本是大國，在處理外交上有一定SOP。（編輯：方沛清）1080523