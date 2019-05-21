王金平：民調變選票 白色力量還差得遠

前立法院長王金平21日在立法院鎮江街辦公室受訪表示，「白色力量」當然也有他們力量的呈現，但要在全國把一些聲勢或民調化為真正選票，距離還差得遠。中央社記者施宗暉攝 108年5月21日

（中央社記者范正祥台北21日電）前立法院長王金平今天在立法院鎮江街辦公室接受媒體聯訪時表示，「白色力量」當然也有他們力量的呈現，但是要在全國把一些聲勢或民調化為真正選票，距離還差得遠。

王金平回應媒體詢問如何看待白色力量台北市長柯文哲民調表現與藍綠相抗，此時國民黨內有意角逐2020年總統的參選人是否要先團結等問題時，作以上表示。

談及參選競爭與黨內團結，王金平指出，內心大家都說「一定要團結」，但是現在已經競選下去了，現在是各自努力，所以呈現出來當然不像只有一個人競選那樣的團結跡象，「現在還沒有辦法，還不是那個時候，所以大家也要耐心的等待。」

被問到如何看待外界有部分解讀認為高雄市長韓國瑜最近的聲量似乎有下滑的趨勢，王金平表示，不論聲勢、民調或是各方面支持的熱度，都會有起伏的現象。

面對媒體追問，王金平不願進一步評論包括韓國瑜和參選總統的鴻海董事長郭台銘聲量趨勢問題，他說，民眾自己有自己的看法，有自己的感受，各自解讀。

至於最近自己的聲量有沒有往上攀升的感覺，王金平說，「應該有吧」，他說，自己是穩定中求成長，不求躁進。按照既定規劃的一個作戰方式去進行、去推動。

被問到是否覺得國民黨總統初選制度不公平，是不是覺得應該要再改進，王金平說，是的，希望黨中央能夠懸崖勒馬。

至於初選民調怎樣比較公平，是否納入手機民調，王金平表示，會有所建議，等過一段時間，黨中央應該會來接觸，屆時再反映。他認為，手機民調仍然有它的缺點，應等到真正手機民調技術很成熟了、信用度很可靠時，再來實施。（編輯：楊凱翔）1080521