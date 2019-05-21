國民黨總統初選民調 規劃納入柯文哲進行對比

國民黨總統初選民調規劃在對比式題型中，除了民進黨，也會將台北市長柯文哲納入。（中央社檔案照片）

（中央社記者余祥台北21日電）國民黨總統初選啟動徵詢作業，將由兩位副主席曾永權與郝龍斌至少一位帶隊，與6位有意參選者進行初選規則說明。7月的初選全民調，國民黨規劃在對比式題型納入台北市長柯文哲。

柯文哲目前仍未鬆口是否投入2020總統大選，但國民黨黨務人士認為，從理性選擇的角度來看，柯文哲或是高雄市長韓國瑜在明年總統大選都沒有缺席的理由。

因此，黨務人士說，國民黨總統初選民調規劃在對比式題型中，除了民進黨，也會將柯文哲納入。

國民黨總統初選排定7月5日至15日之間進行民調，由參加初選者選定5家民調公司，並抽樣3000份以上家戶電話樣本執行，而民調的計算方式則是政黨對比占85%、黨內互比占15%。

黨務人士表示，由於國民黨內有6人可能參選，人數較多，估計在黨內互比的差距不會太大，在對比的部分才是黨內初選勝出關鍵。

國民黨近日也啟動徵詢作業，黨務人士說，中央提名協調小組已與6位有意參選者聯繫，請他們安排時間，讓提名小組親自說明初選規則、時程以及選務費用規定。

至於拜會形式、地點以及是否要公開等細節，黨務人士說，尊重有意參選者的意願；拜會6位可能參選者由兩位副主席曾永權、郝龍斌其中一位帶隊，顯示黨中央的誠意。

黨務人士指出，徵詢僅是程序性過程，有意參選者在6月10日公布參選初選名單前繳清選務作業費500萬元，即代表參選。

國民黨內目前表態參選者為高雄市長韓國瑜、鴻海董事長郭台銘、前新北市長朱立倫、前立法院長王金平、前台北縣長周錫瑋以及孫文學校總校長張亞中等6人。

國民黨將在6月10日公布參加初選者名單，並在6月23日至7月4日間舉辦國政願景電視發表會，7月5日至15日執行全民調，民調執行完成後隔日公布結果，7月17日將總統提名名單報請中常會核備，並在7月28日全代會正式提名。（編輯：林淑媛/謝佳珍）1080521