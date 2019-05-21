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朱立倫：若國民黨分裂 選民會轉支持柯文哲

最新更新：2019/05/21 15:48

（中央社記者余祥台北21日電）表態參加國民黨總統初選的前新北市長朱立倫今天表示，可能參選總統的台北市長柯文哲支持者跟藍營有些重疊，如果國民黨分裂、互相攻擊，很多失望選民會轉向支持柯文哲，不要輕忽白色力量。

表態參加黨內初選的前立法院長王金平認為，柯文哲要在全國把聲勢或民調化為真正選票，距離還差得遠。朱立倫今天接受媒體聯訪時表示，不要輕忽白色力量和柯文哲的支持者，但當然要有信心，像是他的支持者都很堅定，這陣子以來民調支持度都沒有什麼變化，只是要增加更多的支持者。

被問到近日高雄市長韓國瑜民調下滑，朱立倫表示，國民黨應該要讓韓國瑜、鴻海董事長郭台銘以及他自己越來越強，但這段時間的紛紛擾擾，讓韓國瑜、整體國民黨支持度都有下降趨勢，反倒民進黨支持度上升，這是最值得擔憂的。

朱立倫說，黨內應減少紛爭、提出好政見，大家比好不比爛。

距離7月國民黨總統初選民調還有1個月的時間，表態參選的郭台銘近日在各地展開學習之旅，韓國瑜則專心市政。

朱立倫說，他還是一樣會勤跑基層，並提出好的政見，也會針對各行各業進行接觸。

朱立倫昨天與網紅「館長」進行直播，朱立倫今天在臉書發文指出，他知道最近館長跟國民黨非常「不對盤」，要上節目之前，小編們也很緊張，為他捏了一把冷汗，但他認為，館長是講道理的人，如果館長有誤解的地方，他希望把握每一個機會，為國民黨說話。

針對「九二共識」的議題，朱立倫在直播中以一首歌「我們不一樣」解釋，兩岸有太多的不一樣，我們是堅持自由民主的中華民國，對岸則有對岸的想法，兩岸需要交流，才能避免磨擦與隔閡。（編輯：郭萍英）1080521

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