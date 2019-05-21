決戰中執會 蔡營提手機民調賴營堅持市話

（中央社記者溫貴香台北21日電）民進黨明天召開中執會討論總統初選期程，總統蔡英文陣營主張手機納入民調、採對比式民調且加入台北市長柯文哲、民調時間6月10日至14日；前行政院長賴清德陣營堅持回歸原公告初選辦法採互比式民調，且以市話民調為主。

民進黨中執會明天將討論公告2020年第10屆區域立法委員初選選區提名候選人，以及2020年總統提名初選選務日程相關事宜。

民進黨中央已針對總統初選，邀請蔡總統與賴清德陣營召開3次協調會，但雙方仍無共識；民進黨秘書長羅文嘉20日說，若22日中午12時前沒有結論，黨主席卓榮泰將依5月1日報告案，提交22日中執會議決。明天中執會是否拍板初選期程備受關注。

多位中執委表示，明天中執會將2020總統提名初選選務日程列討論事項，針對總統初選期程、是否納入手機民調、對比式民調採兩人對比或三人對比等議題進行討論後定案。

中執委們表示，絕對沒有沒收初選一事，明天中執會可望敲定總統初選整個工作期程。

蔡總統陣營代表、前民進黨秘書長林錫耀晚間受訪表示，黨內初選不管如何內部競爭，但目標應該是明年贏得勝選，因此，若雙方陣營協調沒有共識，將會建議中執會，修改2020總統初選民調相關辦法，將手機納入民調並且制度化。

林錫耀進一步表示，未來僅限總統初選納入手機民調，立委初選部分未納入；手機民調占比部分，他主張以50%為主。

至於民調期程，林錫耀表示，將建議中執會於6月10日至14日進行民調，最快6月中旬就知道誰代表民進黨參選；5月底與6月10日進行民調，只差10天，他不懂賴清德到底在堅持什麼。

對比式民調的組合，他表示，最近出爐的相關民調，台北市柯文哲的民調支持度維持在20幾%，連國民黨都要面對柯文哲可能參選的情況，民進黨不可能不面對，因此，對比式民調應該針對國民黨總統參選人加上柯文哲。

賴清德陣營代表、本身也是中執委的立委林俊憲表示，明天沒有召開協調會直接召開中執會，賴清德陣營堅持回歸現行民調辦法規定，採互比式民調而且以市話民調為主；若有中執委推動修改民調辦法採手機民調等規定，林俊憲說：「他們人數多，也沒有辦法，遊戲規則都他們在訂。」（編輯：謝佳珍）1080521