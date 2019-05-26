世界盃射箭賽土耳其站 中華女團反曲弓奪金

中華女將雷千瑩（左起）、彭家楙、譚雅婷26日在2019年世界盃射箭賽土耳其站擊敗墨西哥代表隊，勇奪反曲弓團體賽金牌。（取自大會直播頻道截圖）中央社記者何宏儒安卡拉傳真 108年5月26日

（中央社記者何宏儒安卡拉26日專電）中華女將譚雅婷、雷千瑩、彭家楙今天在2019年世界盃射箭賽土耳其站以5比1擊敗墨西哥代表隊，勇奪反曲弓團體賽金牌，為備戰6月世界射箭錦標賽注入強心針。

2019年世界盃射箭賽（Archery World Cup）第3站本週在土耳其西南部地中海濱的安塔利亞（Antalya）舉行，今天上午進行壓軸的4場反曲弓團體賽獎牌戰，3名中華女將在金牌戰迎戰墨西哥的瓦倫西亞（Alejandra Valencia）、羅曼（Aida Roman）、阿維迪亞（Mariana Avitia）。

中華隊開賽前3箭射出9、8、7分，製造些許緊張，但隨即回穩，再連射3支10分箭，拿下首局2分積分。第2局雙方分別射下56分，各得1分積分。中華隊以積分3比1的優勢展現自信進入第3局，又有3支10分箭的優異表現，再下一城，最後以積分5比1勇奪金牌。

6月在荷蘭舉辦的世界射箭錦標賽將是2020年東京奧運的資格賽，土耳其站是中華隊在此賽前最後練兵，只要反曲弓男、女團在世錦賽順利晉級8強，就可取得東京奧運3席滿額參賽門票。

中華隊現階段以團體賽為重，女團本月在中國站、土耳其站分別摘銅、奪金，男團則分別在這兩站奪金、晉級8強，都為迎戰世錦賽注入強心針。

土耳其站今天下午有個人賽獎牌之爭，譚雅婷將迎戰墨西哥的瓦倫西亞爭奪銅牌。（編輯：郭中翰）1080526

2019世界盃射箭賽第3站土耳其，中華射箭代表隊由雷千瑩（左起）、譚雅婷和彭家楙組成反曲弓女團，金牌戰以5比1成功射下墨西哥隊，勇奪金牌。（倪大智提供）中央社記者龍柏安傳真 108年5月26日

中華女將雷千瑩（左1至左3）、彭家楙、譚雅婷26日在2019年世界盃射箭賽土耳其站擊敗墨西哥代表隊，勇奪反曲弓團體賽金牌。（取自大會直播頻道截圖）中央社記者何宏儒安卡拉傳真 108年5月26日

中華女將譚雅婷（圖）、雷千瑩、彭家楙26日在2019年世界盃射箭賽土耳其站擊敗墨西哥代表隊，勇奪反曲弓團體賽金牌。（取自大會直播頻道截圖）中央社記者何宏儒安卡拉傳真 108年5月26日