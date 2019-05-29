蔡總統：尊重中執會民主決策 讓初選往前走

（中央社記者溫貴香、葉素萍台北29日電）總統蔡英文2020初選發言人阮昭雄今天表示，總統尊重中執會透過民主程序的決策，期盼民進黨主席卓榮泰與中執委能夠用集體的智慧，找出公平且合理的方案，讓初選程序能往前走。

民進黨下午召開中執會討論總統初選民調對象、手機納入民調占比等問題，阮昭雄下午發表三點聲明，第一、 民進黨是民主政黨，關於初選方式的民主決策機制是中執會，呼籲尊重中執會的討論與決議，不要再出現干擾決策進行的狀況。

第二、民進黨最重要的目標是贏得2020大選，這必須面對真實的政治環境，以最貼近民意的科學方式，找出民進黨最強的候選人，這個目標全黨應一致團結對外。既然要找出贏的策略，就應該面對真實的情境。

第三、蔡總統一直強調，她尊重中執會透過民主程序的決策，也期盼民進黨主席卓榮泰與中執委能夠用集體的智慧，找出公平且合理的方案，更期盼今天中執會順利進行，減低支持者焦慮，讓初選程序能往前走。（編輯：林興盟）1080529