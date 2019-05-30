立院初審通過 農漁15產品降關稅盼叩關CPTPP

（中央社記者吳佳蓉台北30日電）立法院財委會今天初審通過海關進口稅則修正草案，以逐條表決方式，通過降低穀物酒、冷凍柳葉魚、山藥、味噌等15項農漁產品關稅，提升台灣自由貿易度，有助加入CPTPP的談判。

財政委員會今天二次審查海關進口稅則修正草案，由於朝野對調降山藥、穀類酒等品項關稅，無法取得共識，民進黨召委施義芳宣布，針對爭議條文，進行逐條表決，最終民進黨以人數優勢，通過行政院版修正草案。

本次海關進口稅則修正共有3項重點，包括「台巴經濟合作協定」關稅減讓，新增「一至三期老舊大貨車、大客車汰舊換新」進口零組件及附件免稅優惠，以及農漁產品、加工食品及穀類酒關稅調降。

今天朝野協商，在場委員對「一至三期老舊大貨車、大客車汰舊換新」進口零組件及附件免稅優惠，及「台巴經濟合作協定」關稅減讓並無異議，但對涉及爭取加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）的15項商品，仍持不同看法，尤其對山藥進口關稅減半降為8%，以及穀類酒關稅減半降為20%。

國民黨立委賴士葆質疑，降低15項農漁產品，影響到農民權益，但也不保證能加入CPTPP，要求日方對台灣輸日產品也要相應優惠。國民黨立委費鴻泰則認為，降低進口山藥關稅，將衝擊國內山藥產業，穀類酒降稅，則是直接衝擊台酒生產清酒產品，因此持反對態度。

對此，民進黨立委郭正亮認為，目前亞洲國家平均農產品關稅稅率為8%，台灣則13.91%，相對偏高。降低15項農漁產品關稅也許不能保證加入CPTPP，但沒有調整決心，連門都打不開。目前清酒關稅40%，相對其他國家稅率，並不是那麼合理，台灣想積極加入區域經貿組織，未來關稅勢必要拉低，必須先逐步調整。

對於立委疑慮，財政部關務署署長謝鈴媛解釋，目前國產山藥每年產量約1.25萬公噸，每公斤批發價格約43.2元，進口山藥則為104元，兩者市場需求不同，區隔明確；評估進口山藥稅率減半後，每公斤價格僅會降低4到5元，對國內產業影響有限。

謝鈴媛說，至於穀類酒降稅，經台灣菸酒公司評估，其穀類酒銷量大約會減少19%，確實有衝擊，以清酒為例，目前國產、進口價差為55元，未來將縮小為35元。台酒公司董事長丁彥哲補充，不過清酒占台酒整體營收不到0.3%，影響較小，日本清酒若因降稅而進口量增加，也有利做大國內清酒消費市場；後續會徹底檢討品質、成本，提升國產清酒競爭力。

最終，施義芳宣布，由於27日及今天都已就海關進口稅則修正充分交換過意見，因此直接進行逐條表決，民進黨立委以人數優勢通過行政院版草案；但新增兩項附帶決議。

為維護台酒權益，因關稅調降造成穀類酒銷售衝擊，不計入台灣菸酒員工KPI，但台酒董事長、總經理排除。（編輯：楊凱翔）1080530