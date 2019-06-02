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瑞士天王費德瑞英國一姐康塔 挺進法網8強

最新更新：2019/06/02 21:42

（中央社巴黎2日綜合外電報導）瑞士網球名將費德瑞（Roger Federer）今天以6比2、6比3、6比3直落三解決阿根廷選手梅爾（Leonardo Mayer），輕鬆闖進法國網球公開賽男單最後8強。

英國網壇一姐、大會第26種子康塔（Johanna Konta）再下一城，她以6比2、6比4直落二輕取克羅埃西亞女將薇琪克（Donna Vekic），闖進女單最後8強之林。

這是康塔自2017年溫布頓大賽以來首次躋身大滿貫賽半準決賽，她更是36年來首位打進法國公開賽女單最後8強的英國女將。

捷克小將萬卓索娃（Marketa Vondrousova）今天技驚全場，她以6比2、6比0痛宰大會第12種子拉脫維亞女將塞娃斯圖娃（Anastasija Sevastova），首次名列大滿貫賽最後8強。

現年19歲、世界排名第38的萬卓索娃從頭到尾主宰比賽，只花59分鐘勝出，對手塞娃斯圖娃非受迫性失誤高達24次，全場只有7記致勝球。

第31種子克羅埃西亞老將馬蒂奇（Petra Martic）力拚3盤解決愛沙尼亞選手卡妮皮（Kaia Kanepi），生涯首次闖進大滿貫賽最後8強。

現年28歲的馬蒂奇先前4次躋身大滿貫賽16強，但都無法向前挺進，其中包括2次在法網，今天終於以5比7、6比2、6比4奪勝，一償宿願。

馬蒂奇賽後表示：「我等待這一刻已很久了。」

在大會女雙第3輪比賽中，台灣網球一姐謝淑薇和捷克搭檔史翠可娃（Barbora Strycova）今天失利，遭到烏克蘭克奇諾（Lyudmyla Kichenok）與拉脫維亞名將奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko）以7比5、6比1淘汰出局。（譯者：嚴思祺）1080602

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