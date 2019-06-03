中職明星賽票選彭政閔暫居人氣王 12位置兄弟都領先

中職3日公布2019年明星對抗賽目前為止統計得票數，中信兄弟隊野手彭政閔（圖）拿下10萬2074票穩居人氣王，有望挑戰人氣王15連霸。（中央社檔案照片）

（中央社記者謝靜雯台北3日電）中職今天公布2019年明星對抗賽目前為止統計得票數，中信兄弟隊野手彭政閔拿下10萬2074票穩居人氣王，有望挑戰人氣王15連霸；目前12個位置得票數最高者，都是兄弟隊球員。

2019年中職明星對抗賽將於7月27、28日於新莊棒球場舉行，並於5月21日起開放投票，6月23日截止。中職今天公布截至下午2時的票數統計，今年球季結束將卸下球員身分的「恰恰」彭政閔穩居人氣王，有望再改寫中職人氣王連霸紀錄，同隊的林智勝目前拿下9萬14票，票數統計排名第二名。

目前為止各位置得票數最高者都是兄弟隊球員，先發投手黃恩賜拿下6萬2389票，中繼投手李振昌拿下8萬1019票，救援投手鄭凱文拿下6萬9578票，捕手黃鈞聲拿下8萬1405票。

內野位置一壘手得票數最多為林智勝，二壘手陳江和拿下7萬1939票，三壘手許基宏得票數為7萬2524票，游擊手王勝偉拿下8萬3955票，外野手詹子賢、張志豪得票數都超過8萬2000票，陳子豪則拿下5萬9719票，指定打擊得票數最高者為彭政閔。（編輯：管中維）1080603