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新聞專題
國民黨總統初選
國民黨中常會通過第15任總統副總統選舉總統候選人提名特別辦法、作業要點和時程，中央提名協調小組將徵詢可能參加初選者意願，並告知有繳交選務作業費500萬元，即視為同意參加初選，預計10日公布總統初選參選人名單。
國民黨總統初選
新聞專題
國民黨總統初選1/15

對國民黨總統初選提8訴求 郭台銘：任何比賽都該有備案[影]

最新更新：2019/06/06 17:54
國民黨5人小組6日到內湖拜會投入黨內總統初選的鴻海董事長郭台銘，會談過程全程透明公開，郭台銘並對黨中央提出8點建議。中央社記者王飛華攝　108年6月6日
國民黨5人小組6日到內湖拜會投入黨內總統初選的鴻海董事長郭台銘，會談過程全程透明公開，郭台銘並對黨中央提出8點建議。中央社記者王飛華攝　108年6月6日

（中央社記者余祥台北6日電）爭取國民黨總統提名的鴻海董事長郭台銘，今天與國民黨中央提名協調小組會面，並提出8點建議，初選應納入手機民調、民調100%黨外對比等。國民黨副主席曾永權承諾，將在11日座談會中由參選人討論。

國民黨日前通過初選辦法、作業要點和時程，其中在民調部分，將採室內電話抽樣，民調計算方式，則為黨內互比15%、黨外對比85%。

郭台銘今天提出8點訴求，其中兩點與民調有關，他建議，初選應納入手機民調50%，比照民進黨；基於團結的前提，民調應採100%對比黨外對手，避免徒增矛盾，不利初選後整合。

郭台銘也建議，參與國民黨的初選參選人，必須有民調5%的最低門檻限制，即民調低於5%的不得參與初選。

此外，郭台銘也認為，國民黨要建立一套備案機制，如果初選出線的參選人因故不能繼續參與競選，則由制度選出備份人選繼續上場接替選舉。

媒體詢問，為何會提出備案機制的構想，過去曾有過換柱風波，是否預見將會有什麼危機，以及將以怎樣的制度找出備份人選。

郭台銘回應說，當初的換柱事件，就是因為黨中央沒有建立一套制度，他強調制度的重要性，且是先建立制度才開跑，而不是一面開跑、一面建立制度。

郭台銘說，任何比賽都應該有備案制度，至於要以什麼方式找出接替人選，他把問題拋給黨中央，建請黨中央重視這個問題。

國民黨5人小組6日到內湖拜會鴻海董事長郭台銘（前左3），進行約1個小時公開會談後準備離去，郭台銘也上前與小組成員握手致意。中央社記者王飛華攝　108年6月6日
國民黨5人小組6日到內湖拜會鴻海董事長郭台銘（前左3），進行約1個小時公開會談後準備離去，郭台銘也上前與小組成員握手致意。中央社記者王飛華攝　108年6月6日

此外，針對國民黨內團結，郭台銘也提出建議，他盼每位初選參選人都必須承諾不論被提名與否，都要共同參與選舉，團結一致到2020年1月11日，讓國民黨候選人取得勝利；國民黨要組成一個國民黨金牌聯盟團隊，每位參選人都必須承諾參與並協助輔選，包括國會議員的當選；黨中央應組織抓鬼大隊，揪出非理性網軍，依法究辦。

郭台銘也強力建議，應舉辦3場國政辯論會。國民黨副主席曾永權說明，黨中央國政願景電視說明會，將採取每人有15分鐘的時間論述，也都會有專人提出問題，請參選人發表對國政問題的看法。

郭台銘說，他提出這些意見，就是認為目前國民黨的初選辦法並沒有很完整，且據他的了解，是有修改的可能，如果無法修改，這些拜會就流於形式，他最討厭流於形式，盼能在鳴槍起跑前建立制度。

曾永權說，這些建議，有些已經經過中常會通過，郭台銘仍可在11日參選人座談會上提出，由大家討論。

國民黨副主席郝龍斌則說，有關手機民調、最低參與門檻、民調全採對比式等意見，若參選人能達成共識，也許可以提到中常會上再討論，還是希望以凝聚共識為主。

曾永權並說明接下來的初選規劃，將在10日公布參加初選者名單，11日召開參選同志座談會，黨主席吳敦義也會向大家致意。

國政願景電視發表會定在25日、29日、7月3日分別在南、中、北舉行，7月5日至15日進行全民調，7月28日全代會上正式通過提名，至於副總統人選可以在全代會後一至兩週選定提名人選，在中常會提名即可。

前國民黨主席洪秀柱在2015年原是國民黨提名的總統參選人，但國民黨後來決定廢止洪秀柱提名，改徵召時任黨主席的朱立倫參選總統，引發「換柱」風波。（編輯：林沂鋒）108006

影片來源：中央社
國民黨5人小組6日以黨副主席曾永權（右）為首，前往內湖拜會投入黨內初選的鴻海董事長郭台銘（左），雙方會談全程公開，郭台銘並對黨中央提出8點建議。中央社記者王飛華攝　108年6月6日
國民黨5人小組6日以黨副主席曾永權（右）為首，前往內湖拜會投入黨內初選的鴻海董事長郭台銘（左），雙方會談全程公開，郭台銘並對黨中央提出8點建議。中央社記者王飛華攝　108年6月6日
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