法網4強天王夢幻對決 納達爾明戰費德瑞

（中央社巴黎6日綜合外電報導）法國網球公開賽明天將上演西班牙天王納達爾與瑞士不老「費爸」費德瑞的4強經典對決，爭搶晉決賽。制霸紅土的納達爾將尋求法網第12冠，睽違4年再戰法網的費爸則將背水一戰。

衛冕冠軍「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）在法網出賽93場，僅僅輸掉2場，91場勝利當中有5場是擊退費德瑞（Roger Federer），其中4場是冠軍賽。

2009年曾在法網封王的費爸，這次是4年後重返法網，寶刀未老一路闖至4強。現年37歲的他也曾在紅土拍落蠻牛2次，最近一次是在10年前的馬德里賽事。

33歲的納達爾說：「我預期費德瑞將會打得很具侵略性、改變節奏和上網截擊。」

他說：「我必須強力擊球，好讓對手不易出手。如果我能打出好球，正反拍都能發揮得宜，對手就會有麻煩，否則就是我有麻煩。」

大會第2種子納達爾與第3種子費德瑞的交戰紀錄是23勝15敗，紅土球場則是一面倒13勝2敗。

但費德瑞不放棄可能成為在法網扳倒納達爾的第3人。

費爸說：「就如同和其他球員對戰一樣，總是有機會，否則就不會有人來看比賽，因為大家事先就知道結果為何。」

曾在法網讓納達爾打包回家的瑞典網球好手索德林（Robin Soderling），當年在那場大戰擊出63顆致勝球。索德林說：「你必須拿出極致表現，想在紅土上打敗他，唯一機會就是強勢出擊。」（譯者：蔡佳伶/核稿：徐崇哲）1080606