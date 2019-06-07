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葉世文涉貪污多罪 確定執行14年徒刑

最新更新：2019/06/07 12:05
前桃園縣副縣長葉世文涉及八德、林口A7合宜住宅收賄案及財產來源不明案，皆判刑定讞。（中央社檔案照）
前桃園縣副縣長葉世文涉及八德、林口A7合宜住宅收賄案及財產來源不明案，皆判刑定讞。（中央社檔案照）

（中央社記者蕭博文台北7日電）前桃園縣副縣長葉世文涉及八德、林口A7合宜住宅收賄案及財產來源不明案，皆判刑定讞。高院裁定葉世文3罪合併執行14年徒刑，葉世文不服提起抗告，最高法院日前駁回確定。

葉世文自民國97年8月至102年6月間擔任營建署長，卸任後於102年7月至103年5月間，擔任桃園縣（現已改制為桃園市）副縣長。

葉世文被控於營建署長任內，於100年間藉林口A7合宜住宅案，收受遠雄集團創辦人趙藤雄賄賂新台幣400萬元。

葉世文另於桃園縣副縣長任內，藉擔任八德合宜住宅案評選委員召集人機會，與趙藤雄議定以2600萬元作為協助遠雄建設取得八德合宜住宅標案的對價，並於103年5月30日收受第一期賄賂1600萬元，翌日即遭搜索約談。

台北地檢署指揮廉政署偵辦，還發現葉世文借用女性友人銀行帳戶，存有3317萬餘元的不明財產。

最高法院今年4月就葉世文被控八德合宜住宅案、財產來源不明案駁回上訴，分別判處7年6月徒刑、3年徒刑，葉世文被控林口A7合宜住宅案則早在105年間被判刑7年定讞，並已入監執行。

台灣高等法院5月間裁定葉世文3罪合併執行14年有期徒刑、褫奪公權5年。葉世文不服提起抗告遭最高法院駁回，不得再抗告，應執行14年徒刑確定。（編輯：李錫璋）1080607

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