造勢活動經費惹議 韓國瑜：都是被邀請

（中央社記者陳朝福高雄9日電）繼北市凱道、花蓮造勢活動後，網友整理出高雄市長韓國瑜後續還有雲林等造勢活動。媒體今天詢問造勢活動經費從哪來，韓國瑜說，「我們都是被邀請」，「很多民眾、團體來邀」。

臉書社團「韓國瑜高雄市長」整理出韓國瑜後續還有雲林、台中、屏東、台南的造勢活動，有網友留言指「好扯，錢哪來的啊」。

韓國瑜下午出席2019高雄愛河端午龍舟嘉年華，擔任首長隊表演賽的鼓手。賽後接受媒體聯訪，對於造勢活動經費從哪來的提問指出，有很多民眾、團體來邀約，他都是被邀請，只要時間允許就會出席。

他說，參加活動不會影響上班時間，人在高雄一定打拚市政，這點他絕對不會忘記。

媒體詢問，勝選之夜沒有邀請到前立法院長王金平。對此，韓國瑜表示，王金平於去年九合一選舉過後曾舉辦茶會兼簽書活動，當時約有7、800人在現場，他到場並上台向王金平致上最高的謝意，還向現場所有嘉賓答謝。後來，他也到王金平家中致謝。

韓國瑜指出，感受是很主觀的，王金平或立法委員陳宜民可能認為他所表達的致謝還不夠，這樣他就要檢討。

他說，曾向陳宜民致謝10多次，每次碰面都會致謝，但沒有發LINE，當事人可能覺得不夠，這方面他要改進。（編輯：戴光育）1080609