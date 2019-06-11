前馬刺控衛帕克宣布退休 奇妙旅程畫下句點

NBA聖安東尼奧馬刺隊前控衛帕克對ESPN旗下運動網站The Undefeated說：「我就要退休了…我決定不再打籃球了。」（圖取自facebook.com/tp9network）

（中央社德州聖安東尼奧10日綜合外電報導）美國職籃NBA聖安東尼奧馬刺隊前控衛帕克（Tony Parker）告訴ESPN旗下運動網站The Undefeated，他將退休。原為法國職籃選手的帕克闖蕩NBA 18個球季，曾助馬刺4次奪下總冠軍。

帕克對The Undefeated說：「我就要退休了…我決定不再打籃球了。」

帕克今天在個人臉書網頁留言道：「告別籃壇，我的情緒複雜，那是一段奇妙的旅程。即使在我最狂野的夢想裡，都從未料到自己會渡過在NBA和法國國家隊那些不可思議的時光。」

「感謝我的家人、朋友、隊友、教練以及世界各地球迷給予我的無條件支持。」

現年37歲的帕克總計打過1254場NBA例行賽，平均每場拿下15.5分、5.6助攻和2.7籃板。

在2001年NBA選秀大會上，他在首輪第28順位被馬刺選中，2007年榮膺NBA總決賽最有價值球員。他與鄧肯（Tim Duncan）、吉諾布里（Manu Ginobili）號稱馬刺3巨頭，這個最強3人組率馬刺搶下了4次總冠軍。

6次入選NBA全明星賽的帕克2001－2018年效力馬刺，2018－2019最後一個球季轉戰夏洛特黃蜂。（譯者：張佑之）1080611

法國跑車停駛 帕克揮別球場

（中央社台北11日綜合報導）從被教練帕波維奇罵整場到為馬刺隊摘下4座金盃，被球迷暱稱為「法國跑車」的帕克宣告停駛。馬刺鐵三角全數退休，遺憾的是，帕克卻是唯一未能穿著馬刺球衣退休的主力。

帕克（Tony Parker）2001年在選秀會上首輪第28順位被馬刺隊選中，生涯幾乎全在馬刺隊度過，帕克年輕時速度過人，但常有衝過頭的情況，雖然搏得「法國跑車」的美譽，也因此常常挨帕波維奇（Greg Popovich）的罵。

帕克在馬刺隊效力直到去年初，才以自由球員身份轉投效夏洛特黃蜂隊。儘管今年都是替補上場，但在僅有的17.9分鐘裡，帕克仍有平均9.5分、3.7助攻的表現，仍是相當稱職的替補。

從新人年開始，馬刺隊就極力培養帕克做為先發控衛，帕克也沒有讓球隊失望，為馬刺奪得4座冠軍盃，其中2007年更拿下總冠軍賽最有價值球員，聲勢達到巔峰。

馬刺隊史雖然未曾完成連霸，但在明星中鋒鄧肯（Tim Duncan）領軍時期，5度贏得NBA總冠軍，其中的鄧肯、帕克與最佳第六人吉諾布里（Manu Ginobili）被喻為馬刺鐵三角，但隨著鄧肯在2016年退休，吉諾布里在去年退休，帕克今年也跟隨著鄧肯和吉諾布里的腳步，馬刺王朝最後一員大將也告別球場。

只是，相對於鄧肯與吉諾布里的職業生涯都在馬刺隊度過，帕克成為唯一未能在馬刺從一而終的鐵三角成員，但這也無損帕克對馬刺的貢獻，他的9號球衣，遲早會高掛在AT&T中心球場，與鄧肯、吉諾布里重聚。（編輯：張佑之）1080611

馬刺鐵三角 由鄧肯（Tim Duncan）、帕克（Tony Parker）、吉諾布里（Manu Ginobili）組成最強3巨頭，稱「GDP」連線，過去帶領馬刺連年取得50勝，並奪4次總冠軍。

帕克從2015年起受傷勢影響，狀態不復以往，2018年改效力夏洛特黃蜂隊。

鄧肯2016年、吉諾布里2018年相繼退役，帕克2019年6月10日也宣布告別籃壇。