陽岱鋼把握代打機會 關鍵安打助巨人取勝[影]

巨人隊18日歐力士隊交手，台灣好手陽岱鋼8局代打敲出超前比數關鍵二壘打，助巨人隊以4比3拿勝。（共同社提供）

（中央社記者謝靜雯台北18日電）日職跨聯盟交流賽巨人隊今與歐力士隊交手，巨人隊台灣好手陽岱鋼沒有排在先發打序中，8局代打敲出超前比數關鍵二壘打，巨人隊以4比3拿勝，陽岱鋼表示，能幫助球隊贏球很開心。

今天比賽巨人隊首局靠著丸佳浩2分砲先馳得點，3局再靠岡本和真陽春砲添分，歐力士隊4局靠著保送，接連2支安打、失誤追回1分，8局再靠著吉田正尚安打、保送、中川圭太二壘打，一棒送回2分，3比3將比數扳平。

巨人隊野手陽岱鋼本季沒能固定先發出賽，但關鍵時刻打擊有表現，今天8局下半1人出局、二壘有人時代打上場，一棒敲出右外野方向二壘打，幫助球隊送回致勝分，巨人隊順利拿下比賽勝利。

陽岱鋼表示，今年以代打、守備出賽的機會多，今天從4、5局就開始準備，上場就是希望為球隊勝利貢獻，「能夠有好的結果很開心」；陽岱鋼今天僅1打數就敲出致勝安打，為勝利打點，賽後打擊率3成07，巨人隊拿下近期3連勝。（編輯：李亨山）1080618