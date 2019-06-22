港人移民台灣詢問度增 生活環境政治民主成誘因

（中央社記者劉建邦、黃麗芸台北22日電）香港「反送中」餘波盪漾，承辦移民業務的台灣業者說，香港民眾近期諮詢申請移民到台灣比例增加；學者說，政治因素是原因之一，還包含台灣物價、房價比香港低等狀況。

香港人民9日響應民間人權陣線號召，爆發針對逃犯條例的「反送中遊行」，主辦單位稱上街遊行者達103萬人，引發國際關注。

承辦移民業務的台灣業者普遍認為，「反送中遊行」後，港人諮詢申請到台灣居留、定居案件數、比例確實上升。

鷺鳴國際股份有限公司經理張紫俞受訪表示，近期香港民眾諮詢申請到台灣居留、定居案件數比過去增加一倍，應與「反送中」遊行有關。

一間辦理香港、澳門移民業務公司的史姓台灣區經理說，「反送中遊行」後，香港民眾諮詢申請到台灣居留、定居件數增加一半，大部分諮詢民眾提及擔憂香港未來政策變化，且研判可能較不明朗。

另一間承辦多年移民業務公司的江姓總經理表示，今年5月起，確實許多香港民眾諮詢要申請到台灣居留、定居，且明顯感受諮詢民眾較不清楚申請移民過程，感覺急迫想離開香港，可能與香港近期政治、生活環境出現變化有關。

中國文化大學廣告學系主任鈕則勳說，台灣民主、自由，言論自由獲保障，而居住環境、物價與房價都可能是香港民眾選擇到台灣定居的考量，政治只是其中因素之一。

中央研究院社會學研究系副所長陳志柔表示，香港近期發生示威抗議，可能影響香港民眾對生活的滿意度，間接對未來相關制度較無信心，台灣生活物價比香港低，居住品質較好，都是影響香港民眾選擇到台灣定居的因素。

依內政部移民署統計，如果遇重大事件，港澳民眾申請到台灣居留、定居案確實上升。民國86年，香港回歸中國，和前、後2年相比，這3年港澳居留許可案分別為1710案、1839案、1389案；定居許可數為1678人、1541人、1323人。

92年香港SARS（嚴重急性呼吸道症候群）疫情，港澳民眾在92年、93年申請居留許可案，分別為1694案、1773案；定居許可人數488人、502人。

時任香港特別行政區行政長官梁振英101年7月宣誓就職，當年港澳民眾申請居留許可件有3169案、定居許可人數643人。

103年9月爆發香港「雨傘運動」，港澳民眾申請居留許可案件數，激增到24年來新高，為7506案、定居許可人數697人。

不過，移民署官員表示，103年港澳到台灣居留人數較102年大幅增加，除教育部積極招收港生到台灣就讀，政府開放投資，讓隨行配偶及未成年子女申請定居政策，也是讓人數增加原因之一。

104年港澳民眾申請到台灣居留許可案件數6339案、定居許可人數為891人；105年申請到台灣居留許可案5829案、定居許可人數1273人；106年申請到台灣居留許可5431案、定居許可1251人；107年申請到台灣居留許可5289案、定居許可1267人。

108年1月到4月，港澳民眾申請到台灣居留許可件數分別為273案、185案、333案、305案，定居許可人數128人、77人、131人、122人。

依香港澳門居民進入台灣地區及居留定居許可辦法，香港居民須符合依親、結婚、就學與工作等16種事由，才可申請到台灣居留；至於申請定居，則要符合11種事由。（編輯：李明宗）1080622