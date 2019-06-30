中職選秀江國豪呼聲高 有望成睽違6年投手狀元

中職新人選秀會7月1日登場，味全龍怎麼選牽動各隊策略，目前選秀狀元呼聲最高的江國豪（圖），有望成為中職睽違6年再出現的投手狀元。（檔案照片）中央社記者謝靜雯攝 108年6月30日

味全龍策略難猜 中職選秀鬥智（1）（中央社記者謝靜雯台北30日電）中職新人選秀會明天登場，今年味全龍加盟，吸引破紀錄145人參選，味全龍怎麼選牽動各隊策略，目前選秀狀元呼聲最高的是江國豪，中職有望睽違6年再出現投手狀元。

中華職棒新人選秀會於7月1日在台中舉行，受到味全龍隊加盟刺激，不少好手躍躍欲試，味全龍隊從零開始， 選秀會上如何補強是關鍵，味全龍隊手握狀元籤，接著選秀順序為中信兄弟、富邦悍將、統一獅和Lamigo桃猿隊，味全前4輪可在桃猿隊之後再多選一名球員。

味全龍隊總教練葉君璋先前透露，選秀會上有可能選進20至25名球員，按此說法，味全有望挑戰選秀會上選進最多輪次、最多球員的紀錄，過去最多為2009年兄弟象隊選秀會上一口氣選了19輪。

味全龍隊狀元選誰也是討論話題，味全每個位置都缺，選秀策略難以預測，葉君璋直接點名投打二刀好手林安可、岳政華，高中三游砲劉基鴻，以及台體大棒球隊投手江國豪、平鎮高中應屆畢業生投手徐若熙都具有首輪實力。

味全龍隊狀元籤原本鎖定國立體育大學投手鄭浩均，但鄭浩均將旅外，目前狀元呼聲最高為21歲投手江國豪，江國豪揮臂動作好、控球佳，從高中到大學階段持續進步，除了速球外，還有曲球、變速球，決勝球為滑球，最快球速148公里，未來球速有潛力投至150公里，是此次63名投手中，完成度最高的球員。

葉君璋將江國豪視為即戰力先發投手，除了沒有傷病史外，大學隊出賽表現穩定，即便不能馬上成為先發輪值，也是可用的牛棚即戰力。

儘管江國豪呼聲高，但味全龍隊加入中職後需要先打一年二軍，2021年才會正式投入一軍賽事，有養成高中生的空間，劉基鴻、徐若熙、岳政華也都是考慮方向，狀元是否有「驚喜」，就看球團評估。

中職近10年來，僅出現3名投手選秀狀元，分別為2009年林恩宇、2011年林晨樺和2013年鄭凱文，近兩年選秀狀元都是高中生捕手，球探指出突出且能作為先發使用的投手大多選擇旅外是主因，若江國豪成為選秀狀元，將是睽違6年再出現中職投手選秀狀元。（編輯：吳協昌）1080630