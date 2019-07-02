美15歲小將戰勝偶像大威 目標直指溫網冠軍[影]

溫網史上最年輕參賽者、美國15歲小將高夫（圖）擊敗5度奪冠的大威廉絲後，已毫不隱藏她想在溫網奪冠的野心。（圖取自twitter.com/wimbledon）

（中央社倫敦1日綜合外電報導）溫網史上最年輕參賽者、美國15歲小將高夫（Cori Gauff）擊敗5度奪冠的大威廉絲（Venus Williams）後，如今喊出想在溫網奪冠的目標。

在大威廉絲拿下頭兩座溫布頓網球錦標賽女子單打冠軍時，高夫甚至還未出生，但她以兩個6比4擊敗大威廉絲，展現她毫不畏懼站上第一球場的氣勢，也讓她和大威廉絲間的24歲年齡差距，及她世界排名第313名顯得微不足道。

高夫毫不隱藏她對溫網的野心。她說：「我的目標是贏得溫網（冠軍）。」「我之前就說過了，我想變成最偉大（的選手）。」

高夫踏入網壇，是受到大威廉絲和她妹妹小威廉絲（Serena Williams）創下的豐功偉業所啟發，而大威廉絲也毫不掩飾她對高夫的期待。

大威廉絲說：「我覺得（高夫的）極限像天一樣高，真的。」「就好好沉醉其中、享受人生吧，那是你唯一能做的事。」

失敗了兩次後，高夫終能鼓起勇氣和威廉絲姊妹的其中一人說話。

高夫說：「我只是為她所做的一切，向她說聲謝謝。」「威廉絲姊妹對我和其他許多小女孩來說，就像是英雄，我只是想感謝她們。」（譯者：李晉緯/核稿：劉文瑜）1080702