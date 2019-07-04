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鐵路警察李承翰遭刺殉職
鐵路警察局嘉義分駐所員警李承翰3日晚登上台鐵嘉義自強號處理一名情緒不穩定男子，卻遭男子持刀刺傷、臟器外露，經送醫急救，輸血1萬多CC後，4日上午8時27分宣告不治。
鐵路警察李承翰遭刺殉職
新聞專題
鐵路警察李承翰遭刺殉職4/8

鐵路警察遭乘客刺傷不治 台鐵工會籲提供保安用品

最新更新：2019/07/04 11:54
鐵路警察局嘉義分駐所員警李承翰3日晚間登上台鐵嘉義自強號處理一名情緒不穩定男子，卻遭男子持刀刺傷，經送醫急救輸血後，4日上午仍宣告不治。圖為警方在事故車廂拉起封鎖線。（警方提供）中央社記者江俊亮傳真 108年7月4日
鐵路警察局嘉義分駐所員警李承翰3日晚間登上台鐵嘉義自強號處理一名情緒不穩定男子，卻遭男子持刀刺傷，經送醫急救輸血後，4日上午仍宣告不治。圖為警方在事故車廂拉起封鎖線。（警方提供）中央社記者江俊亮傳真 108年7月4日

（中央社記者吳欣紜台北4日電）鐵路警察局嘉義分駐所員警李承翰昨晚在台鐵嘉義自強號上遭男子持刀刺傷送醫不治，台鐵產業工會發聲明指出，台鐵局僅給車長一根木棍，呼籲鐵路局應提供保安防護用品。

鐵路警察局嘉義分駐所員警李承翰（右2）3日晚間登上台鐵嘉義自強號處理一名情緒失控的鄭姓男子（右3），卻遭鄭男持刀刺傷，經送醫急救輸血後，4日上午仍宣告不治。（民眾提供）中央社記者江俊亮傳真 108年7月4日
鐵路警察局嘉義分駐所員警李承翰（右2）3日晚間登上台鐵嘉義自強號處理一名情緒失控的鄭姓男子（右3），卻遭鄭男持刀刺傷，經送醫急救輸血後，4日上午仍宣告不治。（民眾提供）中央社記者江俊亮傳真 108年7月4日

24歲的嘉義分駐所員警李承翰，昨晚8時42分在列車停靠嘉義站第2月台時，登車處理一名情緒不穩定男子，結果情緒失控的鄭男竟持刀攻擊員警，造成李承翰受傷、臟器外露，送往嘉義基督教醫院救治，但在輸血1萬多CC後，今天上午8時27分仍宣告不治。

對此攻擊事件，台灣鐵路產業工會發表聲明指出，台鐵列車長及站務員隨時有可能面臨此類危機，繼松山站列車爆炸、鄭捷殺人事件後，台鐵局針對這類慘痛經驗，卻僅僅只發給車長一支木棍，且並非每列車都有。

台鐵產業工會也表示，希望社會大眾能夠體恤鐵路警察與鐵路員工辛勞，也希望台鐵局應提供相關保安防護用品給員工，像是防身噴霧器等，以維護員工安全。（編輯：陳俊碩）1080704

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