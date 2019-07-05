非都市土地交通用地徵土增稅 大法官認違憲

（中央社記者林長順台北5日電）大法官會議今天做出釋字第779號解釋，土地稅法對都市計畫法指定的公共設施保留地，免徵土地增值稅；非都市土地編定為交通用地，則不予免徵土增稅，違反憲法平等原則。

大法官表示，相關機關應自解釋公布之日起2年內，依解釋意旨檢討修正土地稅法相關規定。

蘇姓男子於民國102年5月出售台南市善化區一塊非都市土地特定農業區交通用地土地，向台南市稅務局申請免繳土地增值稅，但主管機關認為蘇男的土地不符土地稅法第39條第2項免徵土地增值稅要件，仍核定土地增值稅計新台幣20萬727元。

蘇男不服，提起訴願、行政訴訟敗訴後，聲請釋憲，認為「土地稅法第39條第2項」、「財政部90年11月13日台財稅字第0900457200號函說明二」、「行政院農業委員會90年2月2日（90）農企字第900102896號函說明二」等違憲。

大法官會議今天做出釋字第779號解釋，認為土地稅法第39條第2項關於免徵土地增值稅的規定，僅就依都市計畫法指定的公共設施保留地，免徵土地增值稅；非都市土地經編定為交通用地，且依法核定為公共設施用地者，則不予免徵土地增值稅，與憲法第7條保障平等權意旨不符。

另外，財政部中華民國90年11月13日台財稅字第0900457200號函關於非都市土地交通用地無免徵土地增值稅規定部分不再援用；但行政院農業委員會90年2月2日（90）農企字第900102896號函與憲法並無牴觸。

大法官表示，土地徵收條例於101年1月4日修正公布後，被徵收土地的補償地價是否已足以彌補土地所有人的損失，以及是否仍有免徵土地增值稅的必要，相關機關修正土地稅法相關規定時，也可以納入考量。（編輯：李錫璋）1080705