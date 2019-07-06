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王柏融9上敲關鍵安打 火腿1比0勝樂天

最新更新：2019/07/06 19:31
日本火腿隊6日對樂天，王柏融在9局上敲出關鍵安打。（圖取自facebook.com/pojung0909）
日本火腿隊6日對樂天，王柏融在9局上敲出關鍵安打。（圖取自facebook.com/pojung0909）

（中央社記者楊啟芳台北6日綜合報導）日本職棒日本火腿隊今天對樂天，前8局打完0比0，不過王柏融9局上敲出關鍵安打，再靠著清水優心安打跑回全場唯一1分，火腿1比0奪勝，王柏融單場雙安也擺脫低潮。

這場比賽雙方投手群都展現壓制力，前8局兩邊皆無法攻下分數，其中火腿的金子弌大中繼4局，僅被敲出3支安打，飆出7次三振，無失分；樂天先發投手美馬學主投7局，僅被敲4支安打，投3次保送，飆8次三振，無失分。

王柏融近期狀況不佳，近兩場吞下5次三振，連三場沒有安打出現。今天先發打第5棒，擔任左外野手，成功擺脫低潮，第1局選到保送上壘，第3局遭到三振，第6局終於敲出安打。

前8局雙方以0比0打平，9局上1出局後，王柏融敲出關鍵安打，率先上壘，杉谷拳士選到保送，接著清水優心敲出安打，送回王柏融帶有1分打點，終場火腿就以1比0奪下勝利。

總計王柏融3打數敲出2支安打，選到一次保送，跑回全場唯一1分，賽後打擊率回升至2成85。（編輯：吳協昌）1080706

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