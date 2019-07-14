蔡總統Dcard發文 分享紐約過境心情

總統蔡英文（中）出訪加勒比海友邦，去程過境美國紐約，13日上午（當地時間）展開在紐約最後一天行程，先到中央公園與台灣留學生見面互動，維安人員隨侍在旁。中央社記者張新偉紐約攝 108年7月13日

（中央社記者葉素萍台北14日電）總統蔡英文今天在Dcard發文「出差在紐約過境轉機」表示，以前在紐約念書，這幾天因為工作可以再次回到紐約，非常開心；這次住在紐約中央車站旁，只是很可惜，行程太趕了，沒時間到中央車站，拍下美麗的天花板畫。

蔡總統日前參訪狄卡科技股份有限公司（Dcard），並特別註冊了自己的Dcard帳號。

今天Dcard論壇上出現一篇「出差在紐約過境轉機」的文章，雖然Dcard論壇上是匿名文章，但不少網友立即推文說，這是小英總統貼文；府方幕僚也證實這是蔡總統的發文。

蔡總統在這篇文章中提到，以前在紐約念書，這幾天因為工作可以再次回到紐約，她覺得非常開心。雖然紐約只是工作旅途中的一站，但是，她還是忍不住想跟大家分享這次在紐約去的地方。

影片來源：蔡英文 YouTube頻道

她分享照片提到，這個Lenny's Bagels，是同事推薦的貝果店。在台灣很少吃到道地的貝果，趁著工作的空檔，同事帶她去買了幾個當隔天的早餐。這次出差住宿的地點在紐約中央車站旁，只是很可惜，行程太趕了，沒時間到中央車站，拍下美麗的天花板畫。

她表示，出差的第3天早上，她到中央公園跟很多一樣是來自台灣的朋友，一起散步聊天。天氣很好，很多人也帶狗出來遛，「我出差不在家的時候，不曉得我家的3隻狗在幹嘛？如果他們有來，應該也會很想來中央公園跑一跑！」

總統還提到，感謝她的同事們，行程很滿，還是很貼心地幫她也買了一份紐約最出名的Shake shack。「不過，我只吃到漢堡，沒有吃到傳說中的薯條！」（編輯：謝佳珍）1080714