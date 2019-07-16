夏季甲子園多所名校敗陣 金足農無緣再掀旋風

（中央社東京16日綜合外電報導）今年日本高中棒球年度盛會夏季甲子園將於8月6日開幕，各地方預賽正如火如荼進行中，去年掀起觀戰旋風的秋田縣金足農業高校，不幸在預賽敗陣，無緣再續去年夏天熱潮。

日本每年8月舉行的日本全國高中棒球錦標賽（夏季甲子園），參賽隊伍由日本各地方預賽冠軍代表出賽，47個都道府縣中，除了學校較多的北海道（分為南北兩區）與東京都（分為東西兩區）各有兩校名額，其他府縣都僅有一校可出賽，總計有49校參與夏季甲子園盛會。

日本日刊體育報導，第101屆夏季甲子園預計8月6日開幕，全日本共有3730所高校要爭奪僅有的49個名額，截至昨天為止，已有逾半數的2089校被淘汰。

其中最讓球迷與相關人士震驚的，就屬13日被星城高校提前結束比賽的愛知縣東邦高校，因為東邦是今年春季甲子園的冠軍隊伍，陣中王牌、投打俱佳「二刀流」的高三石川昂彌沒能發揮實力，讓東邦失去成就「平成」跨「令和」的「春夏連霸」偉業機會。

一支球隊能連續奪下當年春季與夏季甲子園冠軍，被稱為「春夏連霸」。

今年夏季甲子園各地方預賽中，許多名校遭遇亂流紛紛退陣，包括打進今年春季甲子園的國士館高校、大分高校、熊本西高校、日章學園高校等都被淘汰。

金足農去年以「雜草軍團」之姿挑戰傳統名校，當家王牌投手吉田輝星與8個好友就在完全沒有替補球員的情況下，合力過關斬將一路闖進冠軍賽，跌破不少專家眼鏡，最後雖不敵大阪桐蔭高校，但已寫下夏季甲子園的一頁傳奇，感動不少球迷。

只不過，缺少已前往日本職棒發展的吉田輝星等人的金足農，今天在秋田縣大會與角館高校打得難分難解，到第9局結束以4比4進入延長賽，在突破僵局制打到第13局上時，被角館一口氣拿下4分，金足農只在13局下追回1分，最後以5比8輸球，提前結束了今年夏天。

金足農今天先發投手是高一的山形琉唯，山形被視為吉田輝星的接班人，可惜12局的好投在第13局破功，隊友打線也未幫忙而吞敗。

不過，去年完成春夏連霸的大阪桐蔭高校首戰告捷，今年春季甲子園亞軍的習志野高校，及擁有強投奧川恭伸的星稜高校，也都拿下首勝。

北海道北區大會受到職棒關注的旭川大學高中高三捕手持丸泰輝，率領球隊順利進入地方四強；如果一切順利的話，北海道北區將在19日誕生進軍夏季甲子園代表校，是全日本最早的地區。（譯者：黃名璽/核稿：劉學源）1080716